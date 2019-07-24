До уряду надійшло подання на звільнення Кличка



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Кличко вважає, що розділення повноважень голови КМДА і мера - це методи часів Януковича Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Віталій Кличко раніше виступав проти призначення людини Зеленського на посаду голови КМДА

До Кабінету міністрів поступило подання на зняття Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомляє джерело «Главкому».

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента Володимира Зеленського триває кастинг кандидатів на посаду глави Київської міської держадміністрації.

10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

«Я ж іще раз наголосив, що позбавлення обраного мера виконавчих повноважень - це повернення методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування. Коли мер виконує декоративну функцію, а містом управляє призначена згори людина, яку кияни не обирають і яка, відповідно, перед громадою не має жодних зобов‘язань. Такого немає в жодній європейській столиці, в жодному місті», - сказав на зустрічі Кличко.

Тоді мер столиці запропонував, що якщо Зеленському так потрібно мати в столиці «свого» мера, - нехай відбудуться дострокові вибори і нехай кияни оберуть того, кому довіряють.

За чутками, які курсували раніше, Зеленський планував зробити очільником КМДА гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка.

Слід додати, що НАБУ вже розпочало кримінальне провадження через ймовірну розтрату під час будівництва «мосту Кличка».

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