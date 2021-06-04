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    Заснув і вилетів із траси: на в’їзді до Києва сталася карколомна ДТП (фото)

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    Автомобіль&nbsp;перекинувся та врізався у&nbsp;3-метрові букви &laquo;Київ&raquo;&nbsp; - Заснув і вилетів із траси: на в’їзді до Києва сталася карколомна ДТП (фото)
    Автомобіль перекинувся та врізався у 3-метрові букви «Київ» 
    Фото: dtp.kiev.ua

    Автомобіль на швидкості вилетів з дороги та перекинувся

    На Бориспільській трасі сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Карколомна автопригода трапилась на в’їзді до Києва. Автомобіль Subaru Forester вилетів з дороги, перекинувся та врізався у 3-метрові букви «Київ» із силуетом Архистратига Михаїла.

    У салоні знаходився лише водій. Його з численними травмами забрала «швидка».

    За попередніми даними, чоловік заснув за кермом. Він лише декілька кілометрів не доїхав до адреси, де проживає.

    На місці працювала поліція, медики та рятувальники.

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    Заснув і вилетів із траси: на в’їзді до Києва сталася карколомна ДТП (фото)
    Заснув і вилетів із траси: на в’їзді до Києва сталася карколомна ДТП (фото)
    Заснув і вилетів із траси: на в’їзді до Києва сталася карколомна ДТП (фото)
    Заснув і вилетів із траси: на в’їзді до Києва сталася карколомна ДТП (фото)
    Заснув і вилетів із траси: на в’їзді до Києва сталася карколомна ДТП (фото)
    Заснув і вилетів із траси: на в’їзді до Києва сталася карколомна ДТП (фото)
    Заснув і вилетів із траси: на в’їзді до Києва сталася карколомна ДТП (фото)
    Заснув і вилетів із траси: на в’їзді до Києва сталася карколомна ДТП (фото)

    Як повідомлялося, у ніч на 2 червня на Бориспільській трасі біля Щасливого сталася дорожньо-транспортна пригода. У результаті ДТП перекинулися на дах два автомобілі.

    3 червня сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода на вулиці Набережно-Рибальській на під’їзді до Гаванського мосту.

    Щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
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    Заснув і вилетів із траси: на в’їзді до Києва сталася карколомна ДТП (фото)