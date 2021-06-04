Заснув і вилетів із траси: на в’їзді до Києва сталася карколомна ДТП (фото)

Автомобіль перекинувся та врізався у 3-метрові букви «Київ»

Автомобіль на швидкості вилетів з дороги та перекинувся

На Бориспільській трасі сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Карколомна автопригода трапилась на в’їзді до Києва. Автомобіль Subaru Forester вилетів з дороги, перекинувся та врізався у 3-метрові букви «Київ» із силуетом Архистратига Михаїла.

У салоні знаходився лише водій. Його з численними травмами забрала «швидка».

За попередніми даними, чоловік заснув за кермом. Він лише декілька кілометрів не доїхав до адреси, де проживає.

На місці працювала поліція, медики та рятувальники.

Як повідомлялося, у ніч на 2 червня на Бориспільській трасі біля Щасливого сталася дорожньо-транспортна пригода. У результаті ДТП перекинулися на дах два автомобілі.

3 червня сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода на вулиці Набережно-Рибальській на під’їзді до Гаванського мосту.

Щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.