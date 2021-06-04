Заснув і вилетів із траси: на в’їзді до Києва сталася карколомна ДТП (фото)
Автомобіль на швидкості вилетів з дороги та перекинувся
На Бориспільській трасі сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Карколомна автопригода трапилась на в’їзді до Києва. Автомобіль Subaru Forester вилетів з дороги, перекинувся та врізався у 3-метрові букви «Київ» із силуетом Архистратига Михаїла.
У салоні знаходився лише водій. Його з численними травмами забрала «швидка».
За попередніми даними, чоловік заснув за кермом. Він лише декілька кілометрів не доїхав до адреси, де проживає.
На місці працювала поліція, медики та рятувальники.
Як повідомлялося, у ніч на 2 червня на Бориспільській трасі біля Щасливого сталася дорожньо-транспортна пригода. У результаті ДТП перекинулися на дах два автомобілі.
3 червня сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода на вулиці Набережно-Рибальській на під’їзді до Гаванського мосту.
Щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.