Перегони двох BMW на Бориспільській трасі завершились перекиданням автівок (відео)

На даху опинились BMW і Volkswagen Passat

Два автомобілі від удару перекинулися на дах

У ніч на 2 червня на Бориспільській трасі біля Щасливого сталася дорожньо-транспортна пригода. У результаті ДТП перекинулися на дах два автомобілі. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Перекинулися автівки BMW і Volkswagen Passat. Жертв у ДТП немає.

За даними dtp.kiev.ua, два автомобілі BMW влаштували перегони на трасі, що завершилися карколомною ДТП. Друга автівка BMW відразу поїхала у напрямку Борисполя.

Як повідомлялося, 1 червня ввечері на проспекті Степана Бандери в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулись таксист на Renault і Seat. Від удару автомобіль служби таксі перекинувся на дах.