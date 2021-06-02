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    Перегони двох BMW на Бориспільській трасі завершились перекиданням автівок (відео)

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    На даху опинились&nbsp;BMW і Volkswagen Passat - Перегони двох BMW на Бориспільській трасі завершились перекиданням автівок (відео)
    На даху опинились BMW і Volkswagen Passat
    Фото: dtp.kiev.ua

    Два автомобілі від удару перекинулися на дах

    У ніч на 2 червня на Бориспільській трасі біля Щасливого сталася дорожньо-транспортна пригода. У результаті ДТП перекинулися на дах два автомобілі. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Перекинулися автівки BMW і Volkswagen Passat. Жертв у ДТП немає.

    За даними dtp.kiev.ua, два автомобілі BMW влаштували перегони на трасі, що завершилися карколомною ДТП. Друга автівка BMW відразу поїхала у напрямку Борисполя.

    Як повідомлялося, 1 червня ввечері на проспекті Степана Бандери в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулись таксист на Renault і Seat. Від удару автомобіль служби таксі перекинувся на дах.

    Теги: ДТП Київ автомобіль
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    Перегони двох BMW на Бориспільській трасі завершились перекиданням автівок (відео)