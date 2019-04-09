Затриманих на залізниці підлітків можуть обвинуватити в диверсійній діяльності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

24 березня 2019 року невідомі особі на перегоні Озерний-Трипілля-Дніпровське розбили щоглу зі світлофором та наклали її на колію Фото: Укрзалізниця

За фактом хуліганських дій щодо двох неповнолітніх хлопців відкрито кримінальне провадження

Дії підлітків, затриманих стрілецькою командою швидкого реагування «Укрзалізниці» та поліцією на Київщині, можна розцінювати як диверсійну діяльність. Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

Як повідомлялося, 8 квітня було затримано групу неповнолітніх мешканців Трипілля, які підозрюються в зумисному пошкодженні майна залізниці. Підлітки передані до Обухівського відділу поліції.

8 квітня чергова по станції Трипілля-Дніпровське повідомила стрілецькій команді швидкого реагування, яка патрулювала на перегоні Трипілля-Дніпровське — Озерний, що група підлітків поблизу зупиночної платформи Щербанівка закидала камінням електропоїзд №6745 Київ – Миронівка. Працівники воєнізованої охорони залізниці негайно виїхали на місце й по гарячих слідах затримали неповнолітню дівчину. На місце події була викликана слідчо-оперативна група Обухівського відділу поліції. Під час відпрацювання прилеглої території працівники поліції затримали групу з трьох хлопців 12, 16, 17 років та двох дівчат 15-річного віку. Встановлено, що вікна в поїзді Київ – Миронівка розбили двоє старших хлопців, жителі села Трипілля.

Наразі, за даними поліції, обґрунтовано встановлюється їхня причетність до скоєння 18 фактів правопорушень на залізниці. Зокрема, злочинці кидали палаючі шини на залізничні колії, залишали там інші стороні предмети, розбивали камінням маневрові світлофори, що у свою чергу могло спричинити тяжкі наслідки, оскільки це обладнання відповідає за безпеку руху потягів.

«Такі дії, на думку «Укрзалізниці», можуть бути розцінені як диверсійна діяльність. Крім того, підлітки кидали каміння у вікна пасажирських поїздів, чим наражали на небезпеку пасажирів», - йдеться в повідомленні УЗ.

Поліцейські продовжують встановлювати причетність неповнолітніх до скоєння інших аналогічних злочинів.

За фактом хуліганських дій щодо двох неповнолітніх хлопців відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Також в «Укрзалізниці» нагадали, що 24 березня 2019 року невідомі особі на перегоні Озерний-Трипілля-Дніпровське розбили щоглу зі світлофором та наклали її на колію, якою мав через 15 хвилин прослідувати поїзд «Інтерсіті+» №738 Запоріжжя – Київ. «Накладення було здійснено таким чином, що замкнення рейкового кола не відбулося, тобто прохідний світлофор горів зеленим кольором, а на табло поїзного диспетчера даний перегін відображався як вільний для руху поїздів. Лише завдяки своєчасному реагуванню небайдужого громадянина, який повідомив про перешкоду на колії черговому по найближчому переїзду, вдалося уникнути катастрофи з великою кількістю жертв», - розповіли в УЗ.

Сукупність доказів, зібраних наразі правоохоронцями у справі затримання підлітків на Київщині, дають значні підстави говорити про саме їхню причетність до випадку з накладенням щогли на колію. Слідчі дії тривають.