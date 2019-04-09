«Укрзалізниця» призначила ще 19 додаткових поїздів на Великдень



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Всього було призначено 69 додаткових рейсів

Додаткові потяги призначені до Львова, Ковеля, Ужгорода, Хмельницького, Миколаєва, Одеси і Харкова

«Укрзалізниця» призначила ще 19 додаткових потягівв та додаткові рейси п’яти графікових поїздів на Великодні та травневі свята. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Зазначається, що всього призначено поїзди на 69 додаткових рейсів. Зокрема, уже призначено додаткові поїзди:

№ 191/192 Київ - Львів відправленням з Києва та Львова 26, 27 квітня, 1 та 5 травня.

№ 197/198 Київ - Ковель курсуватиме з Києва та Ковеля 26 та 30 квітня.

№ 207/208 Київ - Ужгород відправленням з Києва 30 квітня та 3 травня, з Ужгорода — 27 квітня.

№ 235/236 Київ - Ужгород відправленням з Києва 29,30 квітня, 3 та 4 травня з Ужгорода поїзд відправлятиметься 26, 27 квітня.

№ 211/212 Київ - Львів курсуватиме з Києва та Львова 25 квітня.

№ 217/218 Київ - Львів здійснить рейси з Києва 29 та 30 квітня, зі Львова – 30 квітня.

№ 177/178 Київ - Хмельницький відправленням з Києва та Хмельницького 27 квітня, 1 та 5 травня.

№ 293/294 Київ - Хмельницький курсуватиме з Києва 1 та 6 травня, з Хмельницького 26 квітня та 5 травня.

№ 295/296 Київ - Жмеринка відправиться з Києва 27 квітня та 5 травня з Жмеринки 25 та 30 квітня.

№ 161/162 Київ - Миколаїв здійснить рейси з Києва 1 та 5 травня, з Миколаєва 30 квітня та 4 травня.

№ 221/222 Київ - Одеса курсуватиме з Києва 28 квітня та 6 травня, з Одеси 25 та 29 квітня.

№ 223/224 Київ - Одеса курсуватиме з Києва та Одеси 27 квітня, 1 та 5 травня.

№ 297/298 Київ - Херсон відправиться з Києва 30 квітня, 4 травня, з Херсона 27 квітня.

№ 179/180 Київ - Дніпро курсуватиме з Києва та Дніпра 27 квітня, 1 та 5 травня.

№ 283/284 Київ - Кривий Ріг відправиться з Києва 5 травня, з Кривого Рогу 25 квітня.

№ 163/164 Київ - Харків здійснить рейси з Києва та Харкова 27 квітня та 1 травня.

№ 205/206 Покровськ - Харків курсуватиме щоденно з 24 квітня по 6 травня в обох напрямках.

№ 257/227 Одеса - Ужгород 30 квітня вирушить з Одеси та 27 квітня з Ужгорода.

№ 167/168 Львів - Одеса курсуватиме 26, 27, 30 квітня, 1 та 5 травня зі Львова та Одеси.

Також призначені додаткові рейси для поїздів:

№ 111/112 Харків - Львів здійснить рейси з Харкова 25, 27, 29 квітня, 1, 3, 5 травня. Зі Львова поїзд вирушить 26, 28, 30 квітня, 2, 4, та 6 травня.

№ 669/670 Кременчук - Бахмач відправиться з Кременчука та Бахмача 2 травня.

№ 773/774 Київ - Шостка курсуватиме 1 травня з Києва та Шостки.

№ 781/782 Київ - Черкаси відправиться з Києва та Черкас 1 травня.

№ 779/780 Суми - Київ - Вінниця здійснить додаткові рейси з Сум та Вінниці 25, 26 квітня, 1 та 3 травня.

Загалом «Укрзалізниця» планує призначити 31 пасажирський поїзд на 100 рейсів, що дозволить забезпечити додаткове перевезення понад 100 тис. пасажирів. Заплановані додаткові пасажирські поїзди в сполученні Київ - Львів, Київ - Чернівці, Київ - Дніпро, Дніпро - Одеса, Харків - Одеса, Львів - Запоріжжя.