Рябошапка відправив прокурорів розслідувати резонансне вбивство у Каховці



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Очільник ГПУ визначив групу прокурорів для розслідування вбивства у Каховці

Прокурори будуть координувати роботу слідчих у розслідуванні

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка визначив групу прокурорів, які на місці координуватимуть розслідування вбивства мешканця Каховки, до якого може бути причетний полісмен.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Очікується, що ці прокурори координуватимуть роботу слідчих та прокурорів.

«Завдання прокурорів Офісу, які вже виїхали на місце злочину – ретельне й об’єктивне вивчення всіх версій вчиненого, стану провадження, вжиття заходів до встановлення всіх причетних до вбивства осіб», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 січня відбулася стрілянина між двома жителями Каховки: 29-річний чоловік щонайменше 15 разів вистрілив у бік колишнього чоловіка своєї співмешканки — 26-річного Володимира Чебукіна. Нападника затримали, а подію кваліфікували як замах на вбивство.

Від отриманих поранень Чебукін 3 січня помер. Того ж дня Каховський міський районний суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою без права внесення застави, а поліція перекваліфікувала підозру як «умисне вбивство».

Родичі загиблого вважають, що нападників було кілька, оскільки начебто лікар їм сказав, що на тілі загиблого були сліди від трьох видів зброї.

Згодом з'ясувалося, на момент скоєння злочину підозрюваний відпочивав в одній компанії з працівником районного відділу поліції. Побоюючись, що цей факт може вплинути на розслідування, 4 січня мешканці Каховки влаштували протести біля місцевого відділу поліції й вимагали від правоохоронців справедливого розслідування. Будівлю закидали димовими шашками й піротехнікою.

Стосовно поліціянта проводять службове розслідування. Його відсторонили від виконання службових обов’язків, а Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ст. 365 Кримінального кодексу України.