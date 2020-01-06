Одеська поліція затримала ймовірних вбивць двох дівчат у столиці



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Чоловіка і жінку за орієнтуванням затримали місцеві поліцейські на залізничному вокзалі

Поліція затримала підозрюваних у вбивстві двох дівчат на столичному Подолі.

Про це повідомляє у Facebook Поліція Києва.

«Поліцейські затримали в Одесі підозрюваних у подвійному вбивстві на столичному Подолі.

Чоловіка і жінку за орієнтуванням затримали місцеві поліцейські на залізничному вокзалі. Їх передали слідчо-оперативній групі київської поліції для проведення слідчих дій», - зазначається у повідомленні.

Подвійне вбивство сталося 4 січня на вул. Кирилівській у м. Києві. У квартирі, яку власниця здавала в оренду подобово, вона виявила тіла двох дівчат з ознаками насильницької смерті. ЗМІ писали, що загиблим 16 і 19 років. Також назвали їхні імена – це Марія Каминіна та Єва Лисенко.

У скоєнні подвійного вбивства підозрюються дві особи. За орієнтуваннями їх сьогодні затримано місцевими правоохоронцями на залізничному вокзалі Одеси.

Раніше правоохоронці оголосили у розшук 34-річного чоловіка та 19-річну дівчину, які винайняли квартиру.

За інформацією ЗМІ, це:

Сергій Ксьондзик, 34 роки. Народився у Ковельському районі Волинської області. Раніше був неодноразово судимим.

Єлизавета Бершацька, 19 років. Народилася у Добровеличівському районі Кіровоградської області.