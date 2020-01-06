  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Одеська поліція затримала ймовірних вбивць двох дівчат у столиці

    • Розсилка
    Одеська поліція затримала ймовірних вбивць двох дівчат у столиці

    Чоловіка і жінку за орієнтуванням затримали місцеві поліцейські на залізничному вокзалі

    Поліція затримала підозрюваних у вбивстві двох дівчат на столичному Подолі.

    Про це повідомляє у Facebook Поліція Києва.

    «Поліцейські затримали в Одесі підозрюваних у подвійному вбивстві на столичному Подолі.

    Чоловіка і жінку за орієнтуванням затримали місцеві поліцейські на залізничному вокзалі. Їх передали слідчо-оперативній групі київської поліції для проведення слідчих дій», - зазначається у повідомленні.

    Подвійне вбивство сталося 4 січня на вул. Кирилівській у м. Києві. У квартирі, яку власниця здавала в оренду подобово, вона виявила тіла двох дівчат з ознаками насильницької смерті. ЗМІ писали, що загиблим 16 і 19 років. Також назвали їхні імена – це Марія Каминіна та Єва Лисенко.

    У скоєнні подвійного вбивства підозрюються дві особи. За орієнтуваннями їх сьогодні затримано місцевими правоохоронцями на залізничному вокзалі Одеси.

    Раніше правоохоронці оголосили у розшук 34-річного чоловіка та 19-річну дівчину, які винайняли квартиру.

    За інформацією ЗМІ, це:

    • Сергій Ксьондзик, 34 роки. Народився у Ковельському районі Волинської області. Раніше був неодноразово судимим.
    • Єлизавета Бершацька, 19 років. Народилася у Добровеличівському районі Кіровоградської області. 
    Наразі із підозрюваними, яких затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, проводяться слідчі дії у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.

    ЗМІ Київ Одеса вбивство розслідування поліція розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ