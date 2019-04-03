Затримання грабіжника у Києві: троє поранених і смерть пса (фото)



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Правоохоронці затримали грабіжника-власника пса Фото: Нацполіція

Під час затримання зловмисника поліцейські змушені були стріляти у собаку, якого на них нацькував грабіжник

У Києві під час затримання грабіжника постраждало двоє цивільних осіб і дільничний офіцер поліції, а також був застрелений пес зловмисника. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Подія сталася на вулиці Симиренка у Святошинському районі. До дільничних офіцерів поліції звернулися люди із повідомленням про те, що на ринку чоловік схопив упаковку пакетів і намагався втекти. Коли ж продавці почали його наздоганяти, він нацькував на них свого собаку.

Поліцейські відразу кинулися на місце події, де виявили двох чоловіків зі слідами від укусів. Не розгубившись, вони почали переслідувати грабіжника, однак він при спробі втечі нацькував пса і на правоохоронців. У результаті дільничний офіцер поліції застосував табельну вогнепальну зброю: постріл для тварини виявився смертельним.

Укуси собаки отримали двоє цивільних осіб і один поліцейський. Їм надають медичну допомогу лікарі «швидкої», яких викликали свідки.

Правоохоронці затримали власника тварини у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує покарання за пограбування (ст. 186 ККУ) та погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 ККУ). Найближчим часом йому оберуть міру запобіжного заходу.

На місці події працює слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції.