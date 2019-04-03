Вбивство через квартирне питання: поліція повідомила подробиці (фото, відео)



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Непрохані гості вибили двері у квартирі Фото: Нацполіція

Поліція розпочала кримінальне провадження

Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту зі стріляниною у квартирі на столичному Печерську.

До поліції звернулася місцева мешканка, яка повідомила про те, що у сусідній квартирі на вулиці Круглоуніверситетській чути постріли. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативні групи Головного і Печерського управлінь поліції та криміналісти, інформує прес-служба поліції Києва.

Начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва розповів, що інцидент виник між чоловіками через вирішення спірного житлового питання.

«Попередньо встановлено, що сестра одного із учасників конфлікту продала частину квартиру іншій особі. Троє чоловіків, нібито на правах нових власників, прийшли до оселі та намагалися туди потрапити. Чоловік, який перебував у помешканні, спробував їм завадити та вистрілив із рушниці. У результаті один із візитерів отримав вогнепальне поранення у живіт, його доставили в лікарню, де він невдовзі помер», - повідомив правоохоронець.

У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці затримали 57-річного правопорушника, який стріляв.

Підозрюваний – киянин, який тривалий час проживав за кордоном, але після отримання у спадок квартири повернувся у столицю. З місця події криміналісти вилучили знаряддя вчинення злочину – мисливську рушницю.

«Зараз ми вивчаємо записи з камер відеонагляду, опитуємо свідків та очевидців. Тривають заходи щодо встановлення особи потерпілого, а також інших учасників, причетних до події», - додав Дуброва.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Затриманому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.