Затримання керівника парку «Голосіївський» за хабар. Екоактивіста підставили?

Прибічники Андрія Хрутьби запевняють, що то був не хабар, благодійна допомога парку, яку не зафіксували юридично

Правоохоронці викрили керівників КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» та парку «Голосіївський» нібито на отриманні хабара з підприємця за дозвіл на облаштування мотузкового парку. За даними слідства, керівник «Кончі-Заспи» начебто оцінив «послугу» у $4 тисячі, а керівник «Голосіївського» отримав у 54 тис. грн за прискорення укладання договору для здійснення цієї діяльності.

Прибічники керівника парку «Голосіївський», екоактивіста Андрія Хрутьби кажуть, що це був не хабар, а благодійна допомога парку, яку не зафіксували юридично. Про це повідомили в програмі «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ».

У четвер, 27 травня, Хрутьбу посадили під нічний домашній арешт.

Хрутьба лише тиждень тому став т. в. о. керівника парку «Голосіївський». Після звістки про арешт у Facebook люди почали активно об’єднуватися та підтримувати його.

Андрій Кулібаба, експерт із міського розвитку, який підтримує Андрія Хрутьбу, розказав, що екоактивіст не брав хабар, а отримував благодійну допомогу на парк, яка не була оформлена юридично.

«Наскільки мені відомо, це було так: якась невідома людина сказала, що внесе благодійну допомогу на підтримку парку. Андрій Хрутьба запропонував внести це в межах благодійного фонду, адже юридично інших механізмів для цього немає. Тоді ця особа відмовилася вносити кошти особисто на рахунок організації й сказала, що може зробити це тільки «з рук у руки». Це дуже дивно. Фактично, це є підставою вважати, що це була своєрідна «уловка», щоб звинуватити особу, яка не планувала й не хотіла отримувати хабар», – пояснив Кулібаба.

За словами експерта з міського розвитку, між фігурантами була тільки одна зустріч, а передача коштів не планувалася.

Підстава таких нібито махінацій, на думку Кулібаби, – конкуренція між тими, хто хоче заволодіти НПП «Голосіївський».

«Голосіївський парк – територія, на яку претендують дуже багато забудовників та бізнесменів, які хочуть у парку, наприклад, ті самі наливайки. Тим часом Андрій Хрутьба має чітку стратегію щодо того, як запобігати незаконному використанню територій НПП. Ймовірно, що Хрутьбі не хочуть дати можливості побути навіть тимчасовим в. о. директора, щоб не заважати й надалі роботи ті погані речі, які відбувалися з парком в останні роки», – розповів експерт із міського розвитку.

Водночас Кулібаба зазначив, що знайомий із Хрутьбою вже близько двох років і впевнений, що той не міг брати хабар, адже в нього інші бачення.

До слова, до суду прийшло понад 100 людей, які підтримували Андрія Хрутьбу.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило, що слідчі Територіально управління ДБР у Києві затримали в.о. директора комунального підприємства «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» та в.о. директора Національного природного парку «Голосіївський» під час отримання ними хабарів.