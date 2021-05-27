  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Хоча б 2-3 штуки баксів»: закарпатський суддя пожалівся на маленький хабар

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Закарпатський суддя&nbsp;&laquo;загруз&raquo; у корупційних схемах - «Хоча б 2-3 штуки баксів»: закарпатський суддя пожалівся на маленький хабар
    Закарпатський суддя «загруз» у корупційних схемах
    Фото з відкритих джерел

    Справа судді Пака знаходиться на фінальній стадії у Вищому Антикорсуді

    Суддю з Мукачева впіймали на хабарі 2000 тисячі гривень. Про це інформують Новини Закарпаття.

    Суддя Мукачівського міськрайонного суду Михайло Пак взяв хабар за позитивне рішення щодо «афганських» виплат. Згодом його затримала поліція. Закарпатський суддя дуже переживав через те, що хабар був маленьким всього дві тисячі гривень.

    1 з 2
    на весь екран згорнути
    «Хоча б 2-3 штуки баксів»: закарпатський суддя пожалівся на маленький хабар

    Попри клопотання прокурора у 2018 році Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Пака від посади. А тому, він і далі є чинним суддею й лише закінчення п'ятирічних повноважень заважає йому розглядати справи та виносити рішення. Проте суддя Пак і досі отримує понад 70 тисяч грн на місяць.

    Наразі справа судді Пака знаходиться на фінальній стадії у Вищому Антикорсуді. Наступне засідання у справі відбудеться 28 травня.

    Додамо, що керівнику Національної академії аграрних наук України повідомлено про підозру за фактом одержання хабара.

    Теги: корупція в Україні хабар суддя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Хоча б 2-3 штуки баксів»: закарпатський суддя пожалівся на маленький хабар