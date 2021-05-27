«Хоча б 2-3 штуки баксів»: закарпатський суддя пожалівся на маленький хабар

Справа судді Пака знаходиться на фінальній стадії у Вищому Антикорсуді

Суддю з Мукачева впіймали на хабарі 2000 тисячі гривень. Про це інформують Новини Закарпаття.

Суддя Мукачівського міськрайонного суду Михайло Пак взяв хабар за позитивне рішення щодо «афганських» виплат. Згодом його затримала поліція. Закарпатський суддя дуже переживав через те, що хабар був маленьким — всього дві тисячі гривень.

Попри клопотання прокурора у 2018 році Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Пака від посади. А тому, він і далі є чинним суддею й лише закінчення п'ятирічних повноважень заважає йому розглядати справи та виносити рішення. Проте суддя Пак і досі отримує понад 70 тисяч грн на місяць.

Наразі справа судді Пака знаходиться на фінальній стадії у Вищому Антикорсуді. Наступне засідання у справі відбудеться 28 травня.

Додамо, що керівнику Національної академії аграрних наук України повідомлено про підозру за фактом одержання хабара.