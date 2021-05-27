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    Чиновники вимагали великі хабарі за дозвіл на мотузковий парк у Кончі-Заспі

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    Посадовців було затримано під час отримання другої частини хабара - Чиновники вимагали великі хабарі за дозвіл на мотузковий парк у Кончі-Заспі

    Посадовців було затримано під час отримання другої частини хабара

    Фото: ДБР

    Затримано керівників лісопаркового господарства «Конча-Заспа» та парку «Голосіївський»

    Слідчі Територіально управління Державного бюро розслідувань у Києві затримали в.о. директора комунального підприємства «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» та в.о. директора Національного природного парку «Голосіївський» під час отримання ними хабарів. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Згідно з даними слідства, чиновники вимагали від місцевого підприємця хабарі за дозволи на розміщення мотузкового парку на території лісопаркової зони на вулиці Генерала Матикіна у Києві.

    Керівник Лісопаркового господарства «Конча-Заспа» оцінив свій дозвіл у $4 тис., керівник Національного природного парку «Голосіївський» – у 54 тис. грн.

    Посадовців було затримано «на гарячому» під час отримання другої частини хабара.

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    Чиновники вимагали великі хабарі за дозвіл на мотузковий парк у Кончі-Заспі
    Чиновники вимагали великі хабарі за дозвіл на мотузковий парк у Кончі-Заспі

    Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру. Досудове розслідування проводиться за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

    Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

    Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – Нацполіція України.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал хабар розслідування Державне бюро розслідувань корупція парк
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    Чиновники вимагали великі хабарі за дозвіл на мотузковий парк у Кончі-Заспі