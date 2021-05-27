Чиновники вимагали великі хабарі за дозвіл на мотузковий парк у Кончі-Заспі

Посадовців було затримано під час отримання другої частини хабара

Затримано керівників лісопаркового господарства «Конча-Заспа» та парку «Голосіївський»

Слідчі Територіально управління Державного бюро розслідувань у Києві затримали в.о. директора комунального підприємства «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» та в.о. директора Національного природного парку «Голосіївський» під час отримання ними хабарів. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Згідно з даними слідства, чиновники вимагали від місцевого підприємця хабарі за дозволи на розміщення мотузкового парку на території лісопаркової зони на вулиці Генерала Матикіна у Києві.

Керівник Лісопаркового господарства «Конча-Заспа» оцінив свій дозвіл у $4 тис., керівник Національного природного парку «Голосіївський» – у 54 тис. грн.

Посадовців було затримано «на гарячому» під час отримання другої частини хабара.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру. Досудове розслідування проводиться за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – Нацполіція України.