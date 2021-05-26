  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    1,2 млн грн за вплив на держреєстратора. У Києві судитимуть нотаріуса

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час передачі третьої частини хабара у сумі $25 тис. обвинувачену та її спільника затримали&nbsp; - 1,2 млн грн за вплив на держреєстратора. У Києві судитимуть нотаріуса
    Під час передачі третьої частини хабара у сумі $25 тис. обвинувачену та її спільника затримали 
    Фото: Київська міська прокуратура

    Нотаріус вимагала від підприємця кошти за проведення реєстрації комплексу будівель заводу

    Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та її спільника, які вимагали та отримали близько 1,2 млн грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Як встановлено в ході досудового розслідування, нотаріус, діючи у змові з довіреною особою, вимагала від підприємця неправомірну вигоду у сумі близько 1,2 млн грн за вплив на державного реєстратора для проведення реєстрації комплексу будівель заводу площею майже 15 тис. кв. м, що розташовані в смт Коцюбинське Київської області. У разі відмови зловмисники обіцяли підприємцю створити проблеми з реєстрацією цього майна.

    У ході слідства правоохоронці задокументували одержання фігурантами коштів у три етапи. Так, під час перших двох траншів нотаріус отримала через посередника $16 тис. та 28 тис. грн. 4 грудня 2020 року під час передачі третьої частини неправомірної вигоди у сумі $25 тис. обвинувачену та її спільника затримали на «гарячому».

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    1,2 млн грн за вплив на держреєстратора. У Києві судитимуть нотаріуса
    1,2 млн грн за вплив на держреєстратора. У Києві судитимуть нотаріуса
    1,2 млн грн за вплив на держреєстратора. У Києві судитимуть нотаріуса
    1,2 млн грн за вплив на держреєстратора. У Києві судитимуть нотаріуса

    Досудове розслідування здійснювалось слідчими Слідчого управління поліції Києва.

    Нагадаємо, керівнику Національної академії аграрних наук України повідомлено про підозру за фактом одержання хабара.

    Теги: прокуратура Київ суд кримінал корупція в Україні хабар розслідування нотаріус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    1,2 млн грн за вплив на держреєстратора. У Києві судитимуть нотаріуса