1,2 млн грн за вплив на держреєстратора. У Києві судитимуть нотаріуса

Під час передачі третьої частини хабара у сумі $25 тис. обвинувачену та її спільника затримали

Нотаріус вимагала від підприємця кошти за проведення реєстрації комплексу будівель заводу

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та її спільника, які вимагали та отримали близько 1,2 млн грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Як встановлено в ході досудового розслідування, нотаріус, діючи у змові з довіреною особою, вимагала від підприємця неправомірну вигоду у сумі близько 1,2 млн грн за вплив на державного реєстратора для проведення реєстрації комплексу будівель заводу площею майже 15 тис. кв. м, що розташовані в смт Коцюбинське Київської області. У разі відмови зловмисники обіцяли підприємцю створити проблеми з реєстрацією цього майна.

У ході слідства правоохоронці задокументували одержання фігурантами коштів у три етапи. Так, під час перших двох траншів нотаріус отримала через посередника $16 тис. та 28 тис. грн. 4 грудня 2020 року під час передачі третьої частини неправомірної вигоди у сумі $25 тис. обвинувачену та її спільника затримали на «гарячому».

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Слідчого управління поліції Києва.

Нагадаємо, керівнику Національної академії аграрних наук України повідомлено про підозру за фактом одержання хабара.