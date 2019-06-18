Затримано фельдшера, який намагався пронести в СІЗО наркотики



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Пакунки з марихуаною і метадоном виявлено у футлярі від окулярів Фото: Нацполіція

У фельдщера виявлено наркотиків на понад 40 тис. грн

Працівники управління протидії наркозлочинності отримали оперативну інформацію щодо спроби пронести на територію СІЗО наркотики і почали проводити оперативно-розшукові заходи, спрямовані на документування правопорушення.

Вони встановили, що 45-річний фельдшер планує занести у спецустанову заборонені речовини, аби у подальшому продати ув’язненим. Зловмисника поліцейські затримали на вході у приміщення, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час поверхневого огляду у футлярі від окулярів чоловіка та у пачці цигарок працівники поліції виявили чотири пакунки з марихуаною та 20 згортків із метадоном. За цінами «чорного» ринку, вартість вилученого становить понад 40 тисяч гривень.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Фігурантові загрожує до восьми років позбавлення волі.