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    Затримано фельдшера, який намагався пронести в СІЗО наркотики

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    Пакунки з марихуаною і метадоном виявлено у футлярі від окулярів - Затримано фельдшера, який намагався пронести в СІЗО наркотики
    Пакунки з марихуаною і метадоном виявлено у футлярі від окулярів
    Фото: Нацполіція

    У фельдщера виявлено наркотиків на понад 40 тис. грн

    Працівники управління протидії наркозлочинності отримали оперативну інформацію щодо спроби пронести на територію СІЗО наркотики і почали проводити оперативно-розшукові заходи, спрямовані на документування правопорушення.

    Вони встановили, що 45-річний фельдшер планує занести у спецустанову заборонені речовини, аби у подальшому продати ув’язненим. Зловмисника поліцейські затримали на вході у приміщення, повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Під час поверхневого огляду у футлярі від окулярів чоловіка та у пачці цигарок працівники поліції виявили чотири пакунки з марихуаною та 20 згортків із метадоном. За цінами «чорного» ринку, вартість вилученого становить понад 40 тисяч гривень.

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    За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

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    Затримано фельдшера, який намагався пронести в СІЗО наркотики
    Затримано фельдшера, який намагався пронести в СІЗО наркотики

    Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Фігурантові загрожує до восьми років позбавлення волі.

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