У Сумах поліція вилучила дві тонни макової соломки



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«Товар» доправлявся з Кропивницького, де зараз йдуть подібні оперативно-розшукові дії

Займалися «бізнесом» п'ятеро сумчан - двоє чоловіків і три жінки. Всі вже затримані, - поліція

У Сумах зі складу та кількох торгових точок міста працівники поліції вилучили майже дві тонни наркотичної сировини - суміші макового насіння і соломки. Про це в суботу, 15 червня, повідомляє прес-служба поліції Сумської області.

Сировина продавалося наркозалежним під виглядом кондитерського маку. Займалися «бізнесом» п'ятеро сумчан - двоє чоловіків і три жінки. Всі вже затримані.

«Товар» доправлявся з Кропивницького, де зараз йдуть подібні оперативно-розшукові дії, в рамках яких вилучено 28 тонн аналогічної сировини. Уже в Сумах суміш відповідним чином подрібнювали, обробляли, фасували та продавали наркозалежним особам, які потім виготовляли з цієї сировини опій ацетильований і ін'єкційно вживали. За цінами «чорного ринку» вартість всього вилученого становить мільйон гривень», - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що це рекордна вилучена партія наркотичної сировини для Сумщини.

Нагадаємо, минулого тижня в Маріуполі зловили продавців великої партії метадону. До цього в Одеській області під час перевірки в одному з пунктів пропуску держкордону правоохоронці виявили 4,5 тис. таблеток екстазі, захованих в дитячому велосипеді.