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    Події в Україні

    У Сумах поліція вилучила дві тонни макової соломки

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    &laquo;Товар&raquo; доправлявся з Кропивницького, де зараз йдуть подібні оперативно-розшукові дії - У Сумах поліція вилучила дві тонни макової соломки
    «Товар» доправлявся з Кропивницького, де зараз йдуть подібні оперативно-розшукові дії

    Займалися «бізнесом» п'ятеро сумчан - двоє чоловіків і три жінки. Всі вже затримані, - поліція

    У Сумах зі складу та кількох торгових точок міста працівники поліції вилучили майже дві тонни наркотичної сировини - суміші макового насіння і соломки. Про це в суботу, 15 червня, повідомляє прес-служба поліції Сумської області.

    Сировина продавалося наркозалежним під виглядом кондитерського маку. Займалися «бізнесом» п'ятеро сумчан - двоє чоловіків і три жінки. Всі вже затримані.

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    «Товар» доправлявся з Кропивницького, де зараз йдуть подібні оперативно-розшукові дії, в рамках яких вилучено 28 тонн аналогічної сировини. Уже в Сумах суміш відповідним чином подрібнювали, обробляли, фасували та продавали наркозалежним особам, які потім виготовляли з цієї сировини опій ацетильований і ін'єкційно вживали. За цінами «чорного ринку» вартість всього вилученого становить мільйон гривень», - йдеться в повідомленні.

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    У Сумах поліція вилучила дві тонни макової соломки
    У Сумах поліція вилучила дві тонни макової соломки
    У Сумах поліція вилучила дві тонни макової соломки
    У Сумах поліція вилучила дві тонни макової соломки
    У Сумах поліція вилучила дві тонни макової соломки
    У Сумах поліція вилучила дві тонни макової соломки
    У Сумах поліція вилучила дві тонни макової соломки
    У Сумах поліція вилучила дві тонни макової соломки

    У поліції  додали, що це рекордна вилучена партія наркотичної сировини для Сумщини.

    Нагадаємо, минулого тижня в Маріуполі зловили продавців великої партії метадону. До цього в Одеській області під час перевірки в одному з пунктів пропуску держкордону правоохоронці виявили 4,5 тис. таблеток екстазі, захованих в дитячому велосипеді.

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