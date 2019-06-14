У Києві поліція викрила два наркопритони (фото)



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На момент візиту працівників поліції в оселі одного зі зловмисників перебувало двоє чоловіків, які вживали заборонені речовини Фото: Нацполіція

У своїх оселях зловмисники збували та надавали можливість вживати наркотичні речовини

До дільничних офіцерів поліції від киянина надійшла скарга, що у будинку на вулиці Героїв Севастополя один із мешканців займається розповсюдженням наркотичних засобів.

Згодом аналогічне повідомлення надійшло від жителів будинку на вулиці Пост-Волинській. Громадяни поскаржились, що у під’їзді та у квартирі сусіда постійно знаходяться незнайомі люди, які вживають наркотики.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, під час санкціонованих обшуків у вказаних помешканнях правоохоронці виявили наркопритони. На момент візиту працівників поліції в оселі одного зі зловмисників перебувало двоє чоловіків, які, за попередніми даними, вживали заборонені речовини.

У квартирі іншого фігуранта теж виявили двох чоловіків, які пояснили, що вживають тут амфетамін. Їх направили у медичний заклад для освідування на стан наркотичного сп’яніння.

У квартирах зловмисників поліцейські виявили речовини, схожі на амфетамін та канабіс, які направили на експертизу. Господарів помешкань затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігуранти – 40-річний киянин, раніше судимий за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, та раніше несудимий 53-річний мешканець столиці.

Кримінальні провадження розслідуються за ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п’яти років ув’язнення.