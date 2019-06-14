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    Новини

    У Києві поліція викрила два наркопритони (фото)

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    На момент візиту працівників поліції&nbsp;в оселі&nbsp;одного&nbsp;зі&nbsp;зловмисників&nbsp;перебувало&nbsp;двоє&nbsp;чоловіків, які вживали&nbsp;заборонені&nbsp;речовини - У Києві поліція викрила два наркопритони (фото)
    На момент візиту працівників поліції в оселі одного зі зловмисників перебувало двоє чоловіків, які вживали заборонені речовини
    Фото: Нацполіція

    У своїх оселях зловмисники збували та надавали можливість вживати наркотичні речовини

    До дільничних офіцерів поліції від киянина надійшла скарга, що у будинку на вулиці Героїв Севастополя один із мешканців займається розповсюдженням наркотичних засобів. 

    Згодом аналогічне повідомлення надійшло від жителів будинку на вулиці Пост-Волинській. Громадяни поскаржились, що у під’їзді та у квартирі сусіда постійно знаходяться незнайомі люди, які вживають наркотики.

    Як повідомляє пресслужба поліції Києва, під час санкціонованих обшуків у вказаних помешканнях правоохоронці виявили наркопритони. На момент візиту працівників поліції в оселі одного зі зловмисників перебувало двоє чоловіків, які, за попередніми даними, вживали заборонені речовини. 

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    У квартирі іншого фігуранта теж виявили двох чоловіків, які пояснили, що вживають тут амфетамін. Їх направили у медичний заклад для освідування на стан наркотичного сп’яніння.

    У квартирах зловмисників поліцейські виявили речовини, схожі на амфетамін та канабіс, які направили на експертизу. Господарів помешкань затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

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    У Києві поліція викрила два наркопритони (фото)
    У Києві поліція викрила два наркопритони (фото)

    Фігуранти – 40-річний киянин, раніше судимий за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, та раніше несудимий 53-річний мешканець столиці.

    Кримінальні провадження розслідуються за ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п’яти років ув’язнення.

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