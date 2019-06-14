У Києві патрульні зупинили автомобіль з великою партією наркотиків (фото, відео)



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У салоні автомобіля знайдено пакети з наркотичною речовиною Фото: Інформатор

У водія були зовнішні ознаки наркотичного сп'яніння

На проспекті Романа Шухевича у Деснянському районі Києва патрульні зупинили автомобіль Toyota Corola. Під час огляду було встановлено, що в машині знаходяться наркотичні речовини.

Це сталося 13 червня близько 21:50, повідомляє Інформатор.

Коли поліцейські почали спілкуватися з водієм, то він помітно нервував, а також у нього були зовнішні ознаки наркотичного сп'яніння. Патрульні поцікавилися у чоловіка, чи є в автомобілі щось заборонене. Водій відповів, що у нього в аптечці наркотики.

Також в автомобілі був пасажир.

На допомогу поліцейським приїхали активісти організації «Автопатруль Майдан», які також брали участь у затриманні чоловіків. Для подальшого розгляду викликали слідчо-оперативну групу.

При двох свідках експерти оглянули автомобіль і знайшли згортки з різними речовинами. Наприклад, було виявлено білу порошкоподібну речовину, розфасовану у пакети, а також упаковки з кристалічною речовиною загальною вагою близько 50 г, кількістю близько 20 штук. Також була знайдена зелена речовина рослинного походження загальною вагою понад 100 г, шо була розфасована в три невеликих і сім великих пакетів. Крім цього, в машині були знайдені ювелірні ваги, матеріали для фасування і упаковки, а також безліч телефонів.

Затримані відмовилися коментувати ситуацію і не пояснили, звідки і для чого у них ці речовини.

Всі речі були вилучені слідчо-оперативною групою та будуть передані на експертизу. Що саме за речовини і з якою метою їх перевозили, з'ясовуватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві дільничі офіцери поліції викрили два наркопритони.