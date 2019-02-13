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    Затримано молодика, який на Сирці грабував малолітніх дітей

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    <div class="alt">Зловмисник -&nbsp;22-річний мешканець Шевченківського району столиці, раніше судимий за скоєння грабежів</div> <div class="copy"></div> - Затримано молодика, який на Сирці грабував малолітніх дітей
    Зловмисник - 22-річний мешканець Шевченківського району столиці, раніше судимий за скоєння грабежів
    Фото: Нацполіція

    Чоловік нападав на школярів вдень на вулиці та відбирав мобільні телефони

    Судом взято під варту чоловіка, який підозрюється у вчиненні серії нападів на малолітніх дітей у Києві. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

    Зловмисник орудував на території житлового масиву «Сирець» у Шевченківському районі Києва. Як установлено слідством, його жертвами у період з 28 січня по 10 лютого 2019 року стало щонайменше 3 дітей (2 хлопчики та дівчинка) віком до 12 років.

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    Чоловік нападав на школярів вдень на вулиці та відбирав мобільні телефони. У двох випадках зловмисник застосував відносно дітей фізичне насильство.

    10 лютого в ході проведення оперативно-розшукових заходів двоє правоохоронців, упізнавши зловмисника, намагались його затримати на вулиці. Останній почав чинити опір та наніс тяжку травму одному з поліцейських. Попри це грабіжника вдалося затримати.

    Нападником виявився 22-річний місцевий мешканець, раніше неодноразово судимий. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (грабіж), ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу), ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

    За клопотанням місцевої прокуратури судом відносно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застосування застави.

    Перевіряється його причетність до вчинення аналогічних злочинів.

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