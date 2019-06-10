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    Затримано на хабарі старшого слідчого Печерського управління поліції (фото)

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    Правоохоронця затримали біля ресторану на території Києво-Святошинського району - Затримано на хабарі старшого слідчого Печерського управління поліції (фото)
    Правоохоронця затримали біля ресторану на території Києво-Святошинського району

    Поліцейському повідомлено про підозру

    Під процесуальним керівництвом прокуратури Києва територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у столиці, спільно з працівниками Київського міського управління ДВБ Нацполіції України на одержанні неправомірної вигоди затримано старшого слідчого Печерського управління поліції. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    «Як встановлено досудовим розслідуванням, правоохоронець висловив громадянину вимогу щодо передачі йому неправомірної вигоди в сумі 2 000 доларів США за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за фактом виявлення ножа та предмета, схожого на кастет», - розповіли в прокуратурі.

    У суботу, 8 червня, під час отримання частини неправомірної вигоди в сумі 13 400 гривень правоохоронця затримали біля ресторану на території Києво-Святошинського району Київської області.

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    Затримано на хабарі старшого слідчого Печерського управління поліції (фото)
    Затримано на хабарі старшого слідчого Печерського управління поліції (фото)

    На даний час поліцейському повідомлено про підозру за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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