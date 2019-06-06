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    Колишньому директору Харківського бронетанкового заводу оголосили підозру в розтраті

    • Розсилка
    Колишньому директору Харківського бронетанкового заводу оголосили підозру в розтраті

    За словами керівника САП Назара Холодницького, підозра була оголошена у справі стосовно розкрадань в «Укроборонпромі»

    Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру у розтраті майна ексдиректору Харківського бронетанкового заводу і його заступнику.

    Про це повідомив на прес-конференції у четвер керівник САП Назар Холодницький.

    «Учора у процесуального керівника була оголошена підозра у розтраті майна, яке спричинило шкоду у сумі 9 млн грн, колишньому гендиректору Харківського бронетанкового заводу та його чинному першому заступнику, який займає посаду головного інженера», - заявив Холодницький.

    Він додав, що найближчим часом прокурор внесе до суду клопотання про обрання їм запобіжних заходів.

    За словами Холодницького, підозра була оголошена у справі стосовно розкрадань в «Укроборонпромі», яка була передана з Генпрокуратури до НАБУ ще у вересні 2016 року, однак слідство в якій не проводилося. Пізніше, після розслідування журналістів «Bihus.info», справа була передана на дорозслідування до ДБР.

    «Усі слідчі дії, які могли бути проведені, мали були проведені протягом 2017-2018 років. Експертиза, яка проведена слідчими ДБР протягом фактично двох тижнів, могла бути проведена ще у 2017 році», - підкреслив він.

    «Матеріали, які були надані у 2016 році в НАБУ, прокурори САП не бачили, вони були приховані від прокурорів САП і процесуальних керівників, і вказані матеріали завдяки розслідуванню Бігуса стали відомі, власне, не лише широкому загалу, але й прокуратурі», - заявив Холодницький.

    Як повідомлялося, в оприлюдненій 11 березня четвертій частині журналістського розслідування «Bihus.info» йшлося про те, що працівники Служби безпеки, Військової прокуратури, Державної фіскальної служби і Національного антикорупційного бюро допомагали засновнику ТОВ «Оптимумспецдеталь» Андрію Рогозі вирішувати проблемні питання.

    У розпорядженні журналістів опинилося телефонне листування, у якому йшлося про те, що Рогоза і його партнер Віталій Жуков давали хабарі правоохоронцям за закриття кримінальних справ. При цьому фірма спеціалізувалася на постачанні на оборонні підприємства, які входять до концерну «Укроборонпром», контрабандних деталей до військової техніки з Росії.

    Зокрема, в листуванні Рогози і Жукова йдеться про хабар у вигляді автомобіля BMW для співробітника столичного главку СБУ Дмитра Москаленка.

    У листуванні згадуються перший заступник директора НАБУ Гізо Углава, детективи бюро Дмитро Литвиненко і Олег Борисенко, а також позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко.

    Після виходу цього сюжету в НАБУ заявили, що розпочали службове розслідування за озвученими фактами. У бюро стверджують, що жоден з їхніх співробітників не брав хабарів.

    Джерело: Укрінформ

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