У Запоріжжі на мільйонному хабарі затримали керівника землевпорядного підприємства



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Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці затримали зловмисника за місцем роботи під час отримання 1 млн 39 тис грн

Співробітники Служби безпеки України спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури затримали на хабарі керівника одного із запорізьких землевпорядних підприємств. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що директор одного з консалтингових підприємств міста вимагав понад мільйон гривень з приватного підприємця. За вказану суму зловмисник обіцяв комерсанту вплинути на посадових осіб місцевої влади Запоріжжя для отримання позитивного рішення на надання права викупу земельної ділянки.

Правоохоронці затримали зловмисника за місцем роботи під час отримання 1 млн 39 тис грн.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до оборудки, зокрема посадовців місцевої влади.