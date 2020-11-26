У розбещенні неповнолітніх підозрюється відомий фотограф: названо ім’я (відео)

Фотограф Олександр Ктіторчук співпрацював з багатьма українськими зірками, брав участь в популярних шоу-програмах на телебаченні

Олександр Ктіторчук став фігурантом гучної кримінальної справи

За підозрою у розбещенні неповнолітніх дівчат на Київщині правоохоронці затримали відомого у вузьких колах фотографа на ім‘я Олександр Ктіторчук.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Нагадаємо, 25 листопада Головне управління Нацполіції в Київській області повідомило, що оперативники викрили чоловіка, який розбещував неповнолітніх дівчат.

Встановлено, що 56-річний чоловік, який зареєстрований у місті Вишневе, розбещував неповнолітніх дівчат в автомобілі. Чолов’яга упродовж кількох років вчиняв розпусні дії відносно 17-річної дівчини та інших малолітніх дівчат на території Києва та Обухівщини. Зокрема, 15-річну киянку він привіз до Обухівщини, де в салоні авто вчинив відносно неї розпусні дії.

В тому числі, правоохоронці закидають Ктіторчуку те, що він знімав порнографічні матеріали.

Чоловіку повідомлено про підозру і йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Запобіжний захід для нього обере суд.