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    У розбещенні неповнолітніх підозрюється відомий фотограф: названо ім’я (відео)

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    <p>Фотограф Олександр Ктіторчук співпрацював з багатьма українськими зірками, брав участь в популярних шоу-програмах на телебаченні</p> - У розбещенні неповнолітніх підозрюється відомий фотограф: названо ім’я (відео)

    Фотограф Олександр Ктіторчук співпрацював з багатьма українськими зірками, брав участь в популярних шоу-програмах на телебаченні

    Фото з відкритих джерел

    Олександр Ктіторчук став фігурантом гучної кримінальної справи

    За підозрою у розбещенні неповнолітніх дівчат на Київщині правоохоронці затримали відомого у вузьких колах фотографа на ім‘я Олександр Ктіторчук.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Нагадаємо, 25 листопада Головне управління Нацполіції в Київській області повідомило, що оперативники викрили чоловіка, який розбещував неповнолітніх дівчат.

    Встановлено, що 56-річний чоловік, який зареєстрований у місті Вишневе, розбещував неповнолітніх дівчат в автомобілі. Чолов’яга упродовж кількох років вчиняв розпусні дії відносно 17-річної дівчини та інших малолітніх дівчат на території Києва та Обухівщини. Зокрема, 15-річну киянку він привіз до Обухівщини, де в салоні авто вчинив відносно неї розпусні дії.

    В тому числі, правоохоронці закидають Ктіторчуку те, що він знімав порнографічні матеріали.

    Чоловіку повідомлено про підозру і йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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    У розбещенні неповнолітніх підозрюється відомий фотограф: названо ім’я (відео)
    У розбещенні неповнолітніх підозрюється відомий фотограф: названо ім’я (відео)
    У розбещенні неповнолітніх підозрюється відомий фотограф: названо ім’я (відео)
    У розбещенні неповнолітніх підозрюється відомий фотограф: названо ім’я (відео)

    Запобіжний захід для нього обере суд.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал Київщина чоловік педофіл
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