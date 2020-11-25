Під Києвом 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат у своїй автівці

Чолов’яга упродовж кількох років вчиняв розпусні дії відносно неповнолітніх

Оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з працівниками Слідчого управління поліції Київщини та за процесуальним керівництвом прокуратури області викрили чоловіка, який розбещував неповнолітніх дівчат.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що 56-річний чоловік, який зареєстрований у місті Вишневе, розбещував неповнолітніх дівчат в автомобілі. Чолов’яга упродовж кількох років вчиняв розпусні дії відносно 17-річної дівчини та інших малолітніх дівчат на території Києва та Обухівщини.

Зокрема, 15-річну киянку він привіз до Обухівщини, де в салоні авто вчинив відносно неї розпусні дії.

За місцем роботи та у столичній квартирі, яку він винаймав спільно зі співмешканкою, працівники поліції провели три санкціоновані обшуки, де виявили та вилучили як речові докази ноутбуки, планшети, мобільні телефони, банківські картки, документи, які в подальшому будуть направлені на експертизу.

Також вилучено автівку його цивільної дружини, в якій чолов’яга вчиняв розпусні дії з неповнолітніми дівчатами.

За фактом розбещення неповнолітніх відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру і йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Запобіжний захід для нього обере суд.