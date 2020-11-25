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    Під Києвом 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат у своїй автівці

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    Чоловік в салоні автомобіля розбещував дівчаток - Під Києвом 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат у своїй автівці
    Чоловік в салоні автомобіля розбещував дівчаток
    Фото ілюстративне

    Чолов’яга упродовж кількох років вчиняв розпусні дії відносно неповнолітніх

    Оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з працівниками Слідчого управління поліції Київщини та за процесуальним керівництвом прокуратури області викрили чоловіка, який розбещував неповнолітніх дівчат.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Встановлено, що 56-річний чоловік, який зареєстрований у місті Вишневе, розбещував неповнолітніх дівчат в автомобілі. Чолов’яга упродовж кількох років вчиняв розпусні дії відносно 17-річної дівчини та інших малолітніх дівчат на території Києва та Обухівщини.

    Зокрема, 15-річну киянку він привіз до Обухівщини, де в салоні авто вчинив відносно неї розпусні дії.

    За місцем роботи та у столичній квартирі, яку він винаймав спільно зі співмешканкою, працівники поліції провели три санкціоновані обшуки, де виявили та вилучили як речові докази ноутбуки, планшети, мобільні телефони, банківські картки, документи, які в подальшому будуть направлені на експертизу.

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    Під Києвом 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат у своїй автівці
    Під Києвом 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат у своїй автівці
    Під Києвом 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат у своїй автівці
    Під Києвом 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат у своїй автівці

    Також вилучено автівку його цивільної дружини, в якій чолов’яга вчиняв розпусні дії з неповнолітніми дівчатами.

    За фактом розбещення неповнолітніх відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України.

    Зловмиснику повідомлено про підозру і йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Запобіжний захід для нього обере суд.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал Київщина чоловік педофіл
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