Завершено розслідування ДТП, в якій загинула Марина Поплавська
-
Розсилка
Водій автобуса визнав свою вину
Розслідування у справі щодо дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула акторка Марина Поплавська, завершено. Справу скеровано до суду, вину підозрюваного доведено. Водій співпрацював зі слідством, провину свою повністю визнав. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.
Як виявилося, причиною ДТП стало те, що водій автобуса не впорався з керуванням.
Згідно ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.
Як повідомлялось, 20 жовтня в ДТП під Києвом загинула Марина Поплавська - акторка відомого українського гумористичного проекту «Дизель шоу».
У результаті ДТП також були госпіталізовані Єгор Крутоголов та Яна Глущенко.
Водія автобуса затримали.
21 жовтня у Києві пройшло прощання з актрисою. 22 жовтня Поплавську поховали у Житомирі.