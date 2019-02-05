Завершено розслідування ДТП, в якій загинула Марина Поплавська



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Марина Поплавська загинула в ДТП 20 жовтня 2018 року

Водій автобуса визнав свою вину

Розслідування у справі щодо дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула акторка Марина Поплавська, завершено. Справу скеровано до суду, вину підозрюваного доведено. Водій співпрацював зі слідством, провину свою повністю визнав. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Як виявилося, причиною ДТП стало те, що водій автобуса не впорався з керуванням.

Згідно ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.

Як повідомлялось, 20 жовтня в ДТП під Києвом загинула Марина Поплавська - акторка відомого українського гумористичного проекту «Дизель шоу».

У результаті ДТП також були госпіталізовані Єгор Крутоголов та Яна Глущенко.

Водія автобуса затримали.

21 жовтня у Києві пройшло прощання з актрисою. 22 жовтня Поплавську поховали у Житомирі.

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