Завершено слідство щодо «чорних ріелторів», які заволоділи 17-ма квартирами в Києві



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Після отримання інформації про смерть самотніх власників квартир злочинці виготовляли підроблені документи і продавали житло Фото: Прокуратура Києва

Організатору та одному із виконавців обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою

Київською місцевої прокуратурою №7 завершене досудове розслідування за фактами заволодіння організованою групою осіб об’єктами нерухомості на території Києва, а також грошовими коштами від їх подальшого продажу. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Як повідомлялося, в жовтні 2018 року правоохоронцями затримано організаторів та виконавців шахрайської схеми заволодіння житловою нерухомістю.

«Встановлено, що організована група осіб, до складу якої входило п’ятеро осіб, у тому числі приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, діяла на території міста Києва з кінця 2016 року по жовтень 2018 року. Учасники організованої групи після отримання інформації про смерть самотніх власників квартир виготовляли підроблені документи, на підставі яких у подальшому реєстрували право власності на необізнаних у злочинному умислі осіб. У подальшому вказані помешкання зловмисники продавали добросовісним покупцям, а грошові кошти розподіляли між собою», - розповіли в прокуратурі.

На сьогодні установлено, що за вказаний період шахраям вдалося незаконно привласнити 17 об’єктів нерухомості у столиці. При цьому завдано збитків територіальній громаді Києва на суму 8 млн грн, спадкоємцям померлих власників квартир - 4,7 млн грн та покупцям квартир - на суму 3,5 млн грн.

Організатору та одному із виконавців обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Окрім того, з метою поновлення порушених прав територіальної громади Києва прокуратурою вже пред’явлено 9 позовів про повернення викрадених квартир до комунальної власності.

Робота щодо повернення інших об’єктів, що незаконно вибули з комунальної власності, продовжується.

У межах виділеного кримінального провадження розслідується ще близько 50 фактів незаконного вибуття об’єктів нерухомості з власності на підставі підроблених документів. Слідство у даному провадженні триває.