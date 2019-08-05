В Одесі іноземці викрали держреєстратора, щоб поцупити нерухомість



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іноземці хотіли незаконно переоформити два великих об'єкти нерухомості в Одесі

Двох неодноразово судимих громадян з Кавказу, які викрали людину і вимагали у неї велику суму грошей, затримали співробітники одеського управління стратегічних розслідувань Нацполіції, пише Думська.

Іноземці хотіли незаконно переоформити два великих об'єкти нерухомості в Одесі. Для цього вони вирішили «домовитися» з державним реєстратором - за задумом злочинців, чиновник повинен був незаконно виправити інформацію в державному реєстрі.

Коли реєстратор дізнався, що від нього вимагають бандити, він відмовився. Після цього його викрали і протримали цілий день під замком, вимагаючи або внести до реєстру недостовірну інформацію, або заплатити 100 тисяч доларів США.

Протримавши реєстратора під замком, злочинці випустили його для збору грошей, але потерпілий тут же звернувся в поліцію. Стосовно затриманих порушено кримінальне провадження за статтею «Вимагання і незаконне позбавлення волі».

Раніше повідомлялося, що суд заарештував бізнесмена, підозрюваного у справі ексначальника поліції Одещини.