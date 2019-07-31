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    Посадовець ДУСі зі спільниками заволоділи приміщенням у центрі Києва вартістю 2,7 млн грн

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    Незаконно привласнене&nbsp;нежитлове приміщення по вул. Терещенківській&nbsp; - Посадовець ДУСі зі спільниками заволоділи приміщенням у центрі Києва вартістю 2,7 млн грн
    Незаконно привласнене нежитлове приміщення по вул. Терещенківській 

    У подальшому приміщення було продано третій особі

    Київською місцевою прокуратурою №10 повідомлено про підозру посадовцю Державного управління справами та двом спільникам за фактом незаконного заволодіння приміщенням у центрі Києва, що перебувало в державній власності. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    «Установлено, що у 2017 році завідувач сектору Державного управління справами, вступивши в попередню змову з директором Державного підприємства «Укржитлосервіс», а також приватною особою, використовуючи підроблене свідоцтво про право власності, незаконно заволоділи нежитловим приміщенням по вул. Терещенківській в Києві загальною площею близько 90 кв. м та вартістю майже 2,7 млн грн», - йдеться в повідомленні.

    У подальшому дане приміщення було продано третій особі.

    За результатами розслідування трьом фігурантам даного провадження повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України.

    За місцем проживання та службової діяльності підозрюваних місцевою прокуратурою спільно з Шевченківським управлінням поліції та УЗЕ в Києві проведено обшуки, у ході яких вилучено бланки свідоцтв про право власності, технічну документацію на нежитлове приміщення, що є предметом вчиненого кримінального правопорушення, та грошові кошти.

    На даний момент вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

    На незаконно відчужений об’єкт державної власності накладено арешт.

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