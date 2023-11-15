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Мороз до -14 та сніг: синоптикиня попередила про погіршення погоди

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мороз до -14 та сніг: синоптикиня попередила про погіршення погоди
Завтра у трьох областях можливий мокрий сніг
фото ілюстративне

Температура повітря становитиме найближчої ночі 0...+5°C, на півдні до +9°C

Завтра, 16 листопада, на всій території України очікуватиметься сильний штурмовий вітер. Натомість місцями пройде невеликий дощ, а в окремих регіонах можливий мокрий сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«16-го листопада в Україні місцями пройде невеликий дощ, а в окремих районах Київщини, Чернігівщини та Сумщини можливий мокрий сніг», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вдень у більшості регіонів України опади припиняться, натомість посилиться вітер до штормових поривів.

Температура повітря становитиме найближчої ночі 0...+5°C, на півдні до +9°C.

Натомість завтра вдень передбачається +4...+9°C, у південній частині та на південному сході +9...+12°C, в Криму до +14°C.

У Києві 16 листопада буде рвучкий вітер, до 12-15 метрів за секунду. Місцями очікується невеликий дощ, ввечері можливий мокрий сніг.

Впродовж доби температура повітря буде приблизно однаковою, +4...+6°C, завтра ввечері зниження до +1...+4°C.

Крім того, повідомляється, що в період з 19-го по 23-те листопада в Україні очікується сильне похолодання.

«Температура повітря знизиться до невеликих «мінусів», а в нічні години 23-го та 24-го листопада у північній частині України та на північному сході (Сумщина, Полтавщина, Харківщина) ймовірно до -10...-14 градусів! І, відповідно, є висока ймовірність снігу в багатьох областях», – додала Діденко.

Раніше синоптикиня розповіла, чого чекати українцям взимку.

Теги: погода прогноз погоди

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