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Скільки триватиме тепла погода? Синоптики потішили прогнозом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки триватиме тепла погода? Синоптики потішили прогнозом
До кінця тижня температура повітря в Україні коливатиметься у прийнятних межах
фото ілюстративне

Відчутніше похолоднішає з 7-го листопада, протене критично

Завтра в Україні очікується найтепліший день у найближчій перспективі. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

Температура повітря протягом дня завтра передбачається +17+24 градуси. Навіть вночі буде тепло, +10+14, на сході та північному сході +8+11 градусів. 

«Дощу не буде – антициклональний характер погоди. Щоправда, протистояння східного антициклону та західних циклонічних процесів (карта) спричинить рвучкий вітер, часом до штормових поривів. Але вже не такий, як у суботу», – зазначає вона.

У Києві жовтень завершується сухою дуже теплою погодою, вдень до +19 градусів. Єдиний дискомфорт – поривчастий вітер південного походження. У середу пройде дощ та дещо похолоднішає.

Скільки триватиме тепла погода? Синоптики потішили прогнозом фото 1

До кінця тижня температура повітря в Україні коливатиметься у прийнятних межах, без морозів та снігу.

«Відчутніше похолоднішає з 7-го листопада, проте також не критично. Вже більш відповідна сезону холодна погода ймовірна з 12-го листопада», – додала Діденко.

Нагадаємо, у столиці в суботу, 28 жовтня, був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру.

До слова, у понеділок, 30 жовтня, в Україні очікується тепла погода. Протягом дня температура повітря підніметься до +15-20°C, а на південному сході досягне +20-24°C.

Теги: погода прогноз погоди синоптик

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