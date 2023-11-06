На Київщині за день зафіксовано одразу два температурні рекорди

4 листопада на метеорологічній станції Баришівка зафіксовані нові рекорди

У Київській області 4 листопада були встановлені нові температурні рекорди, які побили показники 4-річної та 27-річної давнини. Про це повідомляє у Facebook Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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«4 листопада 2023 року на метеорологічній станції Баришівка зафіксовані нові рекорди», – зазначають у повідомленні.

Відтак того дня середня добова температура повітря склала +12.9°C. Зазначають, що попередній рекорд був зафіксований у 2019 році – +12.5°C. А максимальна добова температура повітря склала +16.1°C. Попередній рекорд був зафіксований у 1996 році – +15°C.

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Нагадаємо, метеорологічна осінь розпочалася у Києві на два тижні пізніше за кліматичну норму, а вересень був найтеплішим за 142 роки спостережень. Загалом, за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у столиці цього року було зафіксовано вже 40 температурних рекордів. Для порівняння, у 2022 році їх було лише 15.

У столиці в суботу, 28 жовтня, був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру. Попереднє максимальне значення для цього дня зареєстроване у 1969 році.

Зауважимо, тенденція з температурними рекордами продовжуватиметься. Зимовий період цього року в Україні очікується менш інтенсивним, а період морозної погоди буде скороченим – синоптикиня розповіла, чого чекати українцям взимку.