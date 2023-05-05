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Збиття безпілотника над Києвом: рятувальники показали фото наслідків

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Збиття безпілотника над Києвом: рятувальники показали фото наслідків
Вибуховою хвилею зруйновано декоративні зовнішні елементи конструкції будівлі
фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежі у Соломʼянському та Печерському районах столиці

Столичні рятувальники повідомили деталі пожеж, що виникли внаслідок збиття безпілотника над Києвом.

Так, 4 травня, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшли повідомлення про займання та вибухи у Соломʼянському та Печерському районах.

У Солом’янському районі виникло загоряння на першому поверсі чотириповерхової будівлі. Пожежу ліквідовано на площі 50 кв. м. Внаслідок ураження, вибуховою хвилею зруйновано декоративні зовнішні елементи конструкції будівлі на площі 150 кв. м.

У Печерському районі виникло займання в одному із парків. Пожежу було оперативно ліквідовано на площі 5 кв. м.

На місці подій працювало сім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих внаслідок даних подій немає.

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фото: ДСНС

Нагадаємо, 4 травня ввечері над Києвом було збито безпілотник. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки збитого повітряного об’єкта над столицею впали у Солом’янському районі. Згодом очільник столиці зазначив, що є загорання і в Печерському районі. Обидві пожежі були ліквідовані.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що в Київській області під час планового польоту втратив керування безпілотник Bayraktar TB2. Військові були змушені збити його в небі над столицею. 

Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники безпілотник

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