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У небі над Київщиною знищений безпілотник Bayraktar: ЗСУ повідомили причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У небі над Київщиною знищений безпілотник Bayraktar: ЗСУ повідомили причину
Імовірно, безпілотник був технічно несправним
фото: скриншот відео

Унаслідок бойової роботи та падіння уламків безпілотника жертв та постраждалих немає

Сьогодні, 4 травня, у Київській області під час планового польоту втратив керування безпілотник Bayraktar TB2. Військові були змушені збити його в небі над столицею. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

«Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп», – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ціль було знищено. Імовірно, безпілотник був технічно несправним, причини інциденту встановлюються.

«Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються», – зазначили військові.

Унаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, станом на 19:40 у Київській області була оголошена повітряна тривога. Попередньо в області зафіксовано невстановлений повітряний об'єкт. Згодом, об 20:00 тривога поширилися і на столицю України. Станом на 20:32 тривогу скасовано. Повітряна ціль знешкоджена. Українці зафіксували момент збиття БпЛА над столицею. Відео потрапило в мережу.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки збитого об’єкта над столицею впали у Солом’янському районі столиці. Також Кличко додав, що внаслідок падіння уламків виникла пожежа. «У Соломʼянського районі рятувальники локалізують пожежу в 4 поверховій будівлі. Площа загоряння – 50 м кв. За допомогою до медиків ніхто наразі не звертався», – написав мер Києва.

Згодом очільник столиці зазначив, що є загорання і в Печерському районі.

Також голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначиив, що українські захисники збили безпілотник над Києвом під час повітряної тривоги сьогодні.

Теги: безпілотник військові Київщина

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