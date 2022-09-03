Здавав позиції ЗСУ: у Києві правоохоронці затримали агента РФ

До повідомлень коригувальник додавав координати військових об'єктів і фото місць дислокацій

У Києві правоохоронці затримали і повідомили про підозру 42-річному киянину за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух і розташування Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом липня – серпня 2022 року підозрюваний з корисливих мотивів неодноразово передавав представнику РФ через месенджер інформацію про розташування та рух на території міста Києва підрозділів та військової техніки ЗСУ.

До вказаних повідомлень коригувальник додавав GPS-координати військових об'єктів і фото місць дислокацій.

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Під час затримання у чоловіка вилучили мобільний телефон та ноутбук, які він використовував під час скоєння злочину.

Як повідомлялося, дружина бійця ЗСУ передавала РФ дані про позиції українських військових. Також зрадник, який допомагав РФ на Запоріжжі, отримав 15 років тюрми.