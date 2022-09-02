Дружина бійця ЗСУ передавала РФ дані про позиції українських військових

Правоохоронці затримали зрадницю після чергової передачі інформації

Контррозвідка СБУ викрила інформаторку, яка надавала російським спецслужбам дані про розташування військових об’єктів і техніки Збройних сил України вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

31-річна мешканка Дніпропетровської області вивідувала у свого чоловіка-військового дані про розташування, зокрема, його позицій ЗСУ на передовій.

Вона пішла на такий крок попри те, що перебуває у шлюбі з військовослужбовцем ЗСУ і вони мають спільного сина. Її чоловік, будучи на східному фронті, регулярно перераховував гроші на утримання дитини.

Інформаторка використовувала свого чоловіка «в темну»: випитувала дані про розташування його військової частини та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях.

За наявною інформацією, отримані точки дислокації українських підрозділів вона передавала через месенджери до військової розвідки РФ, де їх використовували для нанесення артилерійських, мінометних та авіаударів.

Її контактною особою був військовослужбовець РФ, який пообіцяв їй російське громадянство та високий рівень життя, якби загарбникам вдалося захопити регіон.

Правоохоронці затримали зрадницю після чергової передачі інформації. Під час санкціонованих обшуків вилучена комп’ютерна техніка та мобільні термінали, які використовувалися в протиправній діяльності.

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Наразі слідчі СБУ повідомили ворожій поплічниці про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ перевіряє інформацію стосовно інших осіб, в тому числі представників російських спецслужб, причетних до підривної діяльності проти України.

Нагадаємо, СБУ викрила агітаторів, які зі Львова працювали на «ЛНР». Також суд відправив за грати коригувальника ракетних ударів по аеродрому «Краматорськ».