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    Зеленський не виключає нової спроби захопити Київ

    Володимир Зеленський&nbsp; - Зеленський не виключає нової спроби захопити Київ
    Володимир Зеленський 
    Фото: Офіс президента

    Військова адміністрація столиці звітує про готовність до нового нападу

    Немає жодних гарантій того, що Росія не спробує знову захопити Київ, якщо битва за Донбас стане успішною для російських військ. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю CNN.

    «Тому ми розуміємо: те, що ми відбили їх, і вони пішли, і вони тікали з Києва – з півночі, з Чернігова і з цього напрямку – це не означає, що, якщо вони зможуть захопити Донбас, вони не підуть далі у бік Києва», – повідомив Зеленський.

    Він зазначив, що Україна не має наміру відмовлятися від окупованих територій на сході для припинення війни. «Ми можемо боротися з Російською Федерацією і 10 років», – заявив Зеленський.

    За його словами, українські військові готові боротися з російськими окупантами за Донбас під час битви, яка може вплинути на перебіг усієї війни.

    Раніше голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов в інтерв’ю "Вечірньому Києву" розповів про підготовку до всіх можливих сценаріїв росіян, включно з повторною спробою захопити Київ.

    «Хоч ворог і зазнав збитків, Російська Федерація має великі ресурси — як людські, так і технічні. Ми розуміємо: щоб підготуватись, противнику потрібен час. Але ми також розуміємо, що від своєї мети заволодіти як столицею, так і всією Україною, він не відмовився. На даний час ворог поповнює свої втрати, накопичує ресурси та ремонтує техніку, готує її до застосування. Розуміючи це, ми готуємося до всіх можливих сценаріїв і навіть до найгірших — до повторної спроби взяти Київ», - сказав голова військової адміністрації, закликавши евакуйованих містян не повертатися додому до закінчення воєнних дій.

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    Теги: росія Донбас Київ війна українці військові Володимир Зеленський Україна президент
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    Зеленський не виключає нової спроби захопити Київ