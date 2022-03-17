Зеленський назвав пріоритети на переговорах з РФ: звернення президента (відео)
Зеленський звернувся до українців проти ночі 17 березня
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна проходить найстрашніше випробування у своїй історії. Про це Зеленський заявив у зверненні.
Зеленський оприлюднив звернення до українців та світу за підсумками доби 16 березня. Президент говорив про переговори з Росією, гуманітарну ситуацію та інші важливі поточні події.
Президент запевнив, що Київ не збирається віддавати свої території, а навпаки прагне повернути вже окуповані Крим, Донбас та території інших областей. Президент України підкреслив, що пріоритетом є реальний захист української держави.
«Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі. Завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни», – заявив Зеленський.
Президент вкотре закликав російських військових складати зброю та «йти додому». Президент наголосив, що наразі така можливість в окупантів ще є.
Зеленський також повідомив, що російські окупанти намагалися змусити мера Мелітополя співпрацювати.
«Намагалися схилити до колаборації. Але він наш хлопець, тому витримав, не здався», – зауважив президент.
Напередодні радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемовини між Україною та Росією щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема, РФ робить багато для того, щоб домовитись.
Тим часом відомий дипломат застеріг переговірників від великої помилки.
Як відомо, НАТО збирає надзвичайний саміт через війну в Україні. Він має відбутись 24 березня.
Сьогодні стало відомо, що Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО.