Зеленський назвав пріоритети на переговорах з РФ: звернення президента (відео)

Зеленський звернувся до українців проти ночі 17 березня

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна проходить найстрашніше випробування у своїй історії. Про це Зеленський заявив у зверненні.

Зеленський оприлюднив звернення до українців та світу за підсумками доби 16 березня. Президент говорив про переговори з Росією, гуманітарну ситуацію та інші важливі поточні події.

Президент запевнив, що Київ не збирається віддавати свої території, а навпаки прагне повернути вже окуповані Крим, Донбас та території інших областей. Президент України підкреслив, що пріоритетом є реальний захист української держави.

«Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі. Завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни», – заявив Зеленський.

Президент вкотре закликав російських військових складати зброю та «йти додому». Президент наголосив, що наразі така можливість в окупантів ще є.

Зеленський також повідомив, що російські окупанти намагалися змусити мера Мелітополя співпрацювати.

«Намагалися схилити до колаборації. Але він наш хлопець, тому витримав, не здався», – зауважив президент.