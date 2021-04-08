Зеленський на Донбасі: Україна потребує миру та зробить для цього все

Президент України заявив, що хоче бути разом з солдатами у важкі часи на Донбасі

Україна потребує миру та зробить для цього все, заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою на Донбасі.

Про це йдеться в Twitter голови держави.

«Як Верховний Головнокомандувач, я хочу бути з нашими солдатами у важкі часи Донбасу. Виїхав до місць ескалації», – написав президент. Він висловив співчуття з приводу загибелі 23-річного українського військовослужбовця.

«Україна потребує миру та зробить для цього все», – додав Зеленський.

As the Supreme Commander-in-Chief, I want to be with our soldiers in the tough times in #Donbas. Going to the locations of the escalation. R.I.P. to the 23-year-old soldier who was shot last night. Ukraine needs peace and will do everything for this — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2021

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася. 8 квітня президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Донбасі, він відвідає передові позиції.

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З минулого тижня США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів. Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

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