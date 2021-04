Зеленський на Донбасі: Україна потребує миру та зробить для цього все

Україна потребує миру та зробить для цього все, заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою на Донбасі.

Про це йдеться в Twitter голови держави.

«Як Верховний Головнокомандувач, я хочу бути з нашими солдатами у важкі часи Донбасу. Виїхав до місць ескалації», – написав президент. Він висловив співчуття з приводу загибелі 23-річного українського військовослужбовця.

«Україна потребує миру та зробить для цього все», – додав Зеленський.

As the Supreme Commander-in-Chief, I want to be with our soldiers in the tough times in #Donbas. Going to the locations of the escalation. R.I.P. to the 23-year-old soldier who was shot last night. Ukraine needs peace and will do everything for this