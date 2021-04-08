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    Зеленський на Донбасі: Україна потребує миру та зробить для цього все

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    8 квітня Зеленський відвідає передові позиції на Донбасі - Зеленський на Донбасі: Україна потребує миру та зробить для цього все
    8 квітня Зеленський відвідає передові позиції на Донбасі
    Фото: Володимир Зеленський/Facebook (архів)

    Президент України заявив, що хоче бути разом з солдатами у важкі часи на Донбасі

    Україна потребує миру та зробить для цього все, заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою на Донбасі.

    Про це йдеться в Twitter голови держави.

    «Як Верховний Головнокомандувач, я хочу бути з нашими солдатами у важкі часи Донбасу. Виїхав до місць ескалації», – написав президент. Він висловив співчуття з приводу загибелі 23-річного українського військовослужбовця.

    «Україна потребує миру та зробить для цього все», – додав Зеленський.

    Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася. 8 квітня президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Донбасі, він відвідає передові позиції.

    Вашингтон закликає Москву «знизити напруженість» з Києвом. Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон продовжує надавати Києву нелетальні та летальні озброєння, щоб український народ міг краще себе захистити.

    З минулого тижня США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів. Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

    Представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії підтвердили непохитну підтримку суверенітету України. 7 квітня представники обговорили військову активність Росії біля України.

    Читайте також: «Прелюдія до війни». ІноЗМІ про ескалацію на Донбасі
    Теги: Донбас війна Володимир Зеленський Україна президент
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