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    Думки вголос

    Єрмак хоче перемовин з РФ по Донбасу

    Бачимо небажання Росії брати участь у переговорах та домовлятися про припинення вогню - Єрмак хоче перемовин з РФ по Донбасу
    Бачимо небажання Росії брати участь у переговорах та домовлятися про припинення вогню

    Кремль продовжує перекладати відповідальність за продовження війни саме на Україну

    Просто маленьке нагадування про те, хто насправді хоче миру, а кому вигідно продовження війни.

    Голова ОП Єрмак в черговий раз зазначає, що Україна готова до перемовин з РФ по Донбасу:

    «Для того, щоб досягти миру треба, аби ми дійсно сіли за стіл перемовин безпосередньо зі стороною конфлікту, яка не визнає себе стороною конфлікту, і домовилися про початок припинення»

    Секретар Путіна Пєсков у свою чергу заявляє, що Росія взагалі не бачить сенсу у проведені чергової зустрічі Нормандського формату (бо Росії просто не подобається позиція України). Крім того, він заявив, що на Донбасі у конфлікті з обох сторін беруть участь «укрАнці».(і де вже подівся «русский Донбас»?)

    Традиційно, бачимо небажання Росії брати участь у перемовинах та домовлятися про припинення вогню. При цьому Кремль продовжує перекладати у відповідальність за продовження війни саме на Україну, хоча проросійські бойовики відкритим текстом декларують, що мир їм не потрібен, і вони збираються далі вести загарбницьку війну проти України

    Джерело: блог Дениса Казанського

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    Теги: Росія Донбас війна Україна
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    Єрмак хоче перемовин з РФ по Донбасу