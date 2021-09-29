Єрмак хоче перемовин з РФ по Донбасу

Кремль продовжує перекладати відповідальність за продовження війни саме на Україну

Просто маленьке нагадування про те, хто насправді хоче миру, а кому вигідно продовження війни.

Голова ОП Єрмак в черговий раз зазначає, що Україна готова до перемовин з РФ по Донбасу:

«Для того, щоб досягти миру треба, аби ми дійсно сіли за стіл перемовин безпосередньо зі стороною конфлікту, яка не визнає себе стороною конфлікту, і домовилися про початок припинення»

Секретар Путіна Пєсков у свою чергу заявляє, що Росія взагалі не бачить сенсу у проведені чергової зустрічі Нормандського формату (бо Росії просто не подобається позиція України). Крім того, він заявив, що на Донбасі у конфлікті з обох сторін беруть участь «укрАнці».(і де вже подівся «русский Донбас»?)

Традиційно, бачимо небажання Росії брати участь у перемовинах та домовлятися про припинення вогню. При цьому Кремль продовжує перекладати у відповідальність за продовження війни саме на Україну, хоча проросійські бойовики відкритим текстом декларують, що мир їм не потрібен, і вони збираються далі вести загарбницьку війну проти України

Джерело: блог Дениса Казанського

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