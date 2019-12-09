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    Жахлива ДТП на Лісовому масиві: Skoda здавала назад і збила жінку (фото)

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    Водій не помітив пішохода позаду автомобіля - Жахлива ДТП на Лісовому масиві: Skoda здавала назад і збила жінку (фото)
    Водій не помітив пішохода позаду автомобіля
    Фото: Інформатор

    Жінка отримала важкий удар і померла на місці аварії

    У неділю, 8 грудня, на Лісовому масиві в Києві сталася страшна ДТП. Автомобіль Skoda Octavia намагався припаркуватися, здав назад і збив пішохода.

    Подія трапилася близько 12:30 на перетині вулиць Кубанської України та Космонавта Волкова. Про це повідомляє Інформатор.

    Водій автомобіля намагався здати заднім ходом, щоб припаркуватися. У цей момент жінка переходила дорогу по пішохідному переходу, обходячи машину ззаду. Чоловік за кермом не помітив пішохода і збив її. Жінка отримала важкий удар головою і померла на місці аварії. За інформацією поліції, загибла, 1947 року народження.

    Причини аварії встановлювали патрульні, на місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці перевірили водія на алкотестери і зафіксували, що той не був п'яний.

    Деталі аварії продовжують з'ясовувати.

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    Жахлива ДТП на Лісовому масиві: Skoda здавала назад і збила жінку (фото)
    Жахлива ДТП на Лісовому масиві: Skoda здавала назад і збила жінку (фото)
    Жахлива ДТП на Лісовому масиві: Skoda здавала назад і збила жінку (фото)
    Жахлива ДТП на Лісовому масиві: Skoda здавала назад і збила жінку (фото)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, у Києві на спуску з Європейської площі на Поштову сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинула жінка. Водій Audi, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Skoda. В результаті ДТП, загинула пасажир Audi і ще один пасажир постраждав, але від госпіталізації відмовився. Водія і пасажира Skoda госпіталізували. У водія Audi всі ознаки алкогольного сп'яніння.

    У неділю, 8 грудня, на Софіївській Борщагівці зіткнулися два автомобілі і маршрутка.

    Національна поліція України ДТП Київ смерть водій автомобіль жінка
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