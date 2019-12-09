Жахлива ДТП на Лісовому масиві: Skoda здавала назад і збила жінку (фото)



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Водій не помітив пішохода позаду автомобіля Фото: Інформатор

Жінка отримала важкий удар і померла на місці аварії

У неділю, 8 грудня, на Лісовому масиві в Києві сталася страшна ДТП. Автомобіль Skoda Octavia намагався припаркуватися, здав назад і збив пішохода.

Подія трапилася близько 12:30 на перетині вулиць Кубанської України та Космонавта Волкова. Про це повідомляє Інформатор.

Водій автомобіля намагався здати заднім ходом, щоб припаркуватися. У цей момент жінка переходила дорогу по пішохідному переходу, обходячи машину ззаду. Чоловік за кермом не помітив пішохода і збив її. Жінка отримала важкий удар головою і померла на місці аварії. За інформацією поліції, загибла, 1947 року народження.

Причини аварії встановлювали патрульні, на місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці перевірили водія на алкотестери і зафіксували, що той не був п'яний.

Деталі аварії продовжують з'ясовувати.

Нагадаємо, у Києві на спуску з Європейської площі на Поштову сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинула жінка. Водій Audi, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Skoda. В результаті ДТП, загинула пасажир Audi і ще один пасажир постраждав, але від госпіталізації відмовився. Водія і пасажира Skoda госпіталізували. У водія Audi всі ознаки алкогольного сп'яніння.

У неділю, 8 грудня, на Софіївській Борщагівці зіткнулися два автомобілі і маршрутка.