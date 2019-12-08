У центрі Києва сталася смертельна ДТП



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В результаті ДТП, загинула пасажир Audi і ще один пасажир постраждав

У Києві на спуску з Європейської площі на Поштову сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинула жінка.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Наголошується, що водій Audi, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Skoda.

В результаті ДТП, загинула пасажир Audi і ще один пасажир постраждав, але від госпіталізації відмовився.

Водія і пасажира Skoda госпіталізували. У водія Audi всі ознаки алкогольного сп'яніння.

На місці працюють правоохоронці, які і будуть з'ясовувати всі обставини ДТП.

Нагадаємо, що 7 грудня, близько 2:30 години ночі на проспекті Богоявленському, 8, що в Інгульському районі Миколаєва, сталася ДТП за участю автомобілів Lexus під керуванням 21-річного водія та Daewoo Lanos, за кермом якого перебував 36-річний таксист.

Внаслідок ДТП водій та пасажир Daewoo Lanos загинули на місці події, двоє пасажирів іншої автівки зазнали тілесних ушкоджень і наразі перебувають у медичному закладі.

Нагадаємо, смертельна ДТП на Київщині: п’яний водій збив чоловіка і втік.

Як повідомлялося, на столичній Оболоні в годину пік сталася масштабна ДТП.