У центрі Києва сталася смертельна ДТП
В результаті ДТП, загинула пасажир Audi і ще один пасажир постраждав
У Києві на спуску з Європейської площі на Поштову сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинула жінка.
Про це повідомляє «Київ Оперативний».
Наголошується, що водій Audi, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Skoda.
В результаті ДТП, загинула пасажир Audi і ще один пасажир постраждав, але від госпіталізації відмовився.
Водія і пасажира Skoda госпіталізували. У водія Audi всі ознаки алкогольного сп'яніння.
На місці працюють правоохоронці, які і будуть з'ясовувати всі обставини ДТП.
Нагадаємо, що 7 грудня, близько 2:30 години ночі на проспекті Богоявленському, 8, що в Інгульському районі Миколаєва, сталася ДТП за участю автомобілів Lexus під керуванням 21-річного водія та Daewoo Lanos, за кермом якого перебував 36-річний таксист.
Внаслідок ДТП водій та пасажир Daewoo Lanos загинули на місці події, двоє пасажирів іншої автівки зазнали тілесних ушкоджень і наразі перебувають у медичному закладі.
Нагадаємо, смертельна ДТП на Київщині: п’яний водій збив чоловіка і втік.
Як повідомлялося, на столичній Оболоні в годину пік сталася масштабна ДТП.