На Житомирщині поліцейський на смерть збив пенсіонера та втік
У результаті аварії загинув 64-річний місцевий мешканець від отриманих тілесних ушкоджень
У Чуднові Житомирської області водій легковика збив на смерть велосипедиста, після чого порушник втік з місця події.
Про це повідомляє пресслужба поліції області.
Як зазначається, ДТП трапилася увечері 6 грудня на одній із вулиць районного центру.
«Встановлено, що близько 20:45 по вул. Соборній у м. Чуднові водій автомобіля «Фольксваген Транспортер« здійснив наїзд на велосипедиста та, не зупиняючись, поїхав геть», - заявили у пресцентрі.
У результаті аварії загинув 64-річний місцевий мешканець від отриманих тілесних ушкоджень.
Згодом правоохоронці встановили особу порушника. Ним виявився 35-річний житель с. Дубище Чуднівського району, який працює у місцевому відділенні поліції.
Наразі за цим фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Крім цього, усі матеріали були передані до ДБР та прокуратури.