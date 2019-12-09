  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Житомирщині поліцейський на смерть збив пенсіонера та втік

    • Розсилка
    На Житомирщині поліцейський на смерть збив пенсіонера та втік

    У результаті аварії загинув 64-річний місцевий мешканець від отриманих тілесних ушкоджень

    У Чуднові Житомирської області водій легковика збив на смерть велосипедиста, після чого порушник втік з місця події.

    Про це повідомляє пресслужба поліції області.

    Як зазначається, ДТП трапилася увечері 6 грудня на одній із вулиць районного центру.

    «Встановлено, що близько 20:45 по вул. Соборній у м. Чуднові водій автомобіля «Фольксваген Транспортер« здійснив наїзд на велосипедиста та, не зупиняючись, поїхав геть», - заявили у пресцентрі.

    У результаті аварії загинув 64-річний місцевий мешканець від отриманих тілесних ушкоджень.

    Згодом правоохоронці встановили особу порушника. Ним виявився 35-річний житель с. Дубище Чуднівського району, який працює у місцевому відділенні поліції.

    Наразі за цим фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Крім цього, усі матеріали були передані до ДБР та прокуратури.

    ДТП смерть водій Житомирщина порушник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ