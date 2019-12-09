На Житомирщині поліцейський на смерть збив пенсіонера та втік



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У результаті аварії загинув 64-річний місцевий мешканець від отриманих тілесних ушкоджень

У Чуднові Житомирської області водій легковика збив на смерть велосипедиста, після чого порушник втік з місця події.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Як зазначається, ДТП трапилася увечері 6 грудня на одній із вулиць районного центру.

«Встановлено, що близько 20:45 по вул. Соборній у м. Чуднові водій автомобіля «Фольксваген Транспортер« здійснив наїзд на велосипедиста та, не зупиняючись, поїхав геть», - заявили у пресцентрі.

У результаті аварії загинув 64-річний місцевий мешканець від отриманих тілесних ушкоджень.

Згодом правоохоронці встановили особу порушника. Ним виявився 35-річний житель с. Дубище Чуднівського району, який працює у місцевому відділенні поліції.

Наразі за цим фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Крім цього, усі матеріали були передані до ДБР та прокуратури.