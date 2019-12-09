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    Під Києвом у серйозну ДТП потрапили дві автівки і маршрутка (відео)

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    Найбільше у ДТП постраждав&nbsp;Renault&nbsp; - Під Києвом у серйозну ДТП потрапили дві автівки і маршрутка (відео)
    Найбільше у ДТП постраждав Renault 
    Фото: скріншот відео

    Серйозні пошкодження отримав один із автомобілів

    У неділю, 8 грудня, пізно ввечері сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода на Софіївській Борщагівці у Києво-Святошинському районі.

    Про ДТП повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    В аварію потрапили автомобілі Volkswagen і Renault та маршрутка. У Renault сильно розбита передня частина автівки. Деталі розкидані по дорозі та узбіччі.

    Інформація про потерпілих встановлюється.

    Обставини ДТП поки що невідомі.

    Причини і винуватця ДТП встановлять правоохоронці.

    Нагадаємо, у Києві на спуску з Європейської площі на Поштову сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинула жінка.

    Водій Audi, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Skoda. В результаті ДТП, загинула пасажир Audi і ще один пасажир постраждав, але від госпіталізації відмовився. Водія і пасажира Skoda госпіталізували. У водія Audi всі ознаки алкогольного сп'яніння.

    ДТП Київ водій Київщина автомобіль
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