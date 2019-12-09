Під Києвом у серйозну ДТП потрапили дві автівки і маршрутка (відео)



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Найбільше у ДТП постраждав Renault Фото: скріншот відео

Серйозні пошкодження отримав один із автомобілів

У неділю, 8 грудня, пізно ввечері сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода на Софіївській Борщагівці у Києво-Святошинському районі.

Про ДТП повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

В аварію потрапили автомобілі Volkswagen і Renault та маршрутка. У Renault сильно розбита передня частина автівки. Деталі розкидані по дорозі та узбіччі.

Інформація про потерпілих встановлюється.

Обставини ДТП поки що невідомі.

Причини і винуватця ДТП встановлять правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві на спуску з Європейської площі на Поштову сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинула жінка.

Водій Audi, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Skoda. В результаті ДТП, загинула пасажир Audi і ще один пасажир постраждав, але від госпіталізації відмовився. Водія і пасажира Skoda госпіталізували. У водія Audi всі ознаки алкогольного сп'яніння.