Під Києвом у серйозну ДТП потрапили дві автівки і маршрутка (відео)
Серйозні пошкодження отримав один із автомобілів
У неділю, 8 грудня, пізно ввечері сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода на Софіївській Борщагівці у Києво-Святошинському районі.
Про ДТП повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
В аварію потрапили автомобілі Volkswagen і Renault та маршрутка. У Renault сильно розбита передня частина автівки. Деталі розкидані по дорозі та узбіччі.
Інформація про потерпілих встановлюється.
Обставини ДТП поки що невідомі.
Причини і винуватця ДТП встановлять правоохоронці.
Нагадаємо, у Києві на спуску з Європейської площі на Поштову сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинула жінка.
Водій Audi, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Skoda. В результаті ДТП, загинула пасажир Audi і ще один пасажир постраждав, але від госпіталізації відмовився. Водія і пасажира Skoda госпіталізували. У водія Audi всі ознаки алкогольного сп'яніння.