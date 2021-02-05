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    У столиці уродженець Харківщини жорстоко вбив свою дружину (фото, відео)

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    Чоловік наніс дружині численні удари ножем - У столиці уродженець Харківщини жорстоко вбив свою дружину (фото, відео)
    Чоловік наніс дружині численні удари ножем
    Фото: Нацполіція

    Жінка від отриманих поранень померла на місці

    На вулиці Бойовій у Голосіївському районі Києва У ході сімейного конфлікту чоловік вдарив жінку ножем, після чого втік. Про це повідомила до поліції знайома потерпілої жінки.

    На виклик негайно виїхали патрульні поліцейські, лікарі швидкої допомоги, слідчо-оперативна група Головного і територіального управлінь поліції, інформує пресслужба поліції Києва.

    Як повідомив начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Олег Самойлик, між подружжям виник конфлікт, у ході якого чоловік наніс дружині численні удари ножем.

    «Жінка від отриманих поранень померла на місці. Після вчинення злочину зловмисник втік, але протягом кількох хвилин поліцейські розшукали його та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – 49-річний уродженець Харківщини, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності», – розповів правоохоронець.

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    У столиці уродженець Харківщини жорстоко вбив свою дружину (фото, відео)
    У столиці уродженець Харківщини жорстоко вбив свою дружину (фото, відео)
    У столиці уродженець Харківщини жорстоко вбив свою дружину (фото, відео)
    У столиці уродженець Харківщини жорстоко вбив свою дружину (фото, відео)

    За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

    Також слідчі звернулись до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Чоловіку загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

     

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство жінка чоловік злочин
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