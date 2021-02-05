У столиці уродженець Харківщини жорстоко вбив свою дружину (фото, відео)

Жінка від отриманих поранень померла на місці

На вулиці Бойовій у Голосіївському районі Києва У ході сімейного конфлікту чоловік вдарив жінку ножем, після чого втік. Про це повідомила до поліції знайома потерпілої жінки.

На виклик негайно виїхали патрульні поліцейські, лікарі швидкої допомоги, слідчо-оперативна група Головного і територіального управлінь поліції, інформує пресслужба поліції Києва.

Як повідомив начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Олег Самойлик, між подружжям виник конфлікт, у ході якого чоловік наніс дружині численні удари ножем.

«Жінка від отриманих поранень померла на місці. Після вчинення злочину зловмисник втік, але протягом кількох хвилин поліцейські розшукали його та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – 49-річний уродженець Харківщини, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності», – розповів правоохоронець.

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Також слідчі звернулись до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.