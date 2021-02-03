Сдово-психіатрична експертиза виявила у вбивці параноїдну шизофренію

Фастівського «різника», який вбив членів своєї родини та квартирантів, буде примусово госпіталізовано до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

«Фастівським міськрайонним судом задоволено клопотання прокурора місцевої прокуратури щодо застосування безстрокових примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом відносно 28-річного фастівчанина, який вбив членів своєї родини та квартирантів (п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що 7 червня 2020 року вказаний молодик серед ночі пошматував ножем рідну сестру та двох квартирантів, що спали у своїх ліжках. Після цього «різник» напав на власну матір, проте жінці вдалося врятуватися.

Стаціонарна судово-психіатрична експертиза виявила, що у фігуранта провадження хронічне психічне захворювання – параноїдна шизофренія. Під час слідства він знаходився у закладі з посиленим наглядом, де йому надавали психіатричну допомогу.

За результатами розгляду клопотання прокурора, щодо цієї особи застосовані безстрокові примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом, а саме до Державного закладу «Українська психіатрична лікарня із суворим наглядом» в м. Дніпро.

Нагадаємо, 7 червня минулого у Фастові сталося вбивство трьох людей.

Повідомлялося, що в приватному будинку у Фастові 28-річний чоловік убив трьох людей, із пораненням госпіталізували жінку. Зловмисника затримали.