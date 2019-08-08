Жителі Білої Церкви заблокували рух вантажівок



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Люди перекрили вулицю, де вантажівкам заборонено рух Фото: Нацполіція

Водії нехтують забороною руху вантажівок вулицею міста

Сьогодні, 8 серпня, близько 7:00 по вул. Селянській в м. Біла Церква громадськість зупинила колону вантажного транспорту. Для з’ясування обставин на місце події оперативно прибула група реагування патрульної поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Люди обурені тим, що їхньою вулицею попри заборону руху вантажівок водії, щоб скоротити свій шлях, не дотримуються правил дорожнього руху і тим самим порушують спокій місцевих жителів.

Хоча на проїжджій частині установлені дорожні знаки про заборону руху цією ділянкою великогабаритного транспорту вагою більш як 3,5 т, водії цією забороною постійно нехтують.

Відносно водіїв правоохоронці склали адміністративні протоколи за ч.1 ст. 122 Кодексу України про адміністративні порушення (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху).