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    В Одесі вантажівка застрягла під мостом

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    В Одесі вантажівка застрягла під мостом

    Водій великовантажного автомобіля MAN проігнорував встановлений на мосту знак обмеження габариту

    В Одесі на Краснослобідській вулиці автомобіль MAN застряг під мостом. Про це повідомляє телекомпанія Град у вівторок, 6 серпня.

    «Водій великовантажного автомобіля MAN проігнорував встановлений на мосту знак обмеження габариту, в'їхав під міст і застряг», - йдеться в повідомленні.

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    В Одесі вантажівка застрягла під мостом
    В Одесі вантажівка застрягла під мостом

    Відзначається, що постраждалих внаслідок події немає. Але рух по Краснослобідській вулиці було сильно ускладнено.

    Також нагадаємо, що у Харкові в понеділок, 5 серпня, вантажівка впала з моста. В результаті ДТП постраждав водій автівки, його в тяжкому стані доставили до лікарні.

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