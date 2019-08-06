В Одесі вантажівка застрягла під мостом



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Водій великовантажного автомобіля MAN проігнорував встановлений на мосту знак обмеження габариту

В Одесі на Краснослобідській вулиці автомобіль MAN застряг під мостом. Про це повідомляє телекомпанія Град у вівторок, 6 серпня.

«Водій великовантажного автомобіля MAN проігнорував встановлений на мосту знак обмеження габариту, в'їхав під міст і застряг», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що постраждалих внаслідок події немає. Але рух по Краснослобідській вулиці було сильно ускладнено.

Також нагадаємо, що у Харкові в понеділок, 5 серпня, вантажівка впала з моста. В результаті ДТП постраждав водій автівки, його в тяжкому стані доставили до лікарні.