В Одесі вантажівка застрягла під мостом
Водій великовантажного автомобіля MAN проігнорував встановлений на мосту знак обмеження габариту
В Одесі на Краснослобідській вулиці автомобіль MAN застряг під мостом. Про це повідомляє телекомпанія Град у вівторок, 6 серпня.
«Водій великовантажного автомобіля MAN проігнорував встановлений на мосту знак обмеження габариту, в'їхав під міст і застряг», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що постраждалих внаслідок події немає. Але рух по Краснослобідській вулиці було сильно ускладнено.
Також нагадаємо, що у Харкові в понеділок, 5 серпня, вантажівка впала з моста. В результаті ДТП постраждав водій автівки, його в тяжкому стані доставили до лікарні.