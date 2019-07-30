На Закарпатті вантажівка впала у річку, є загиблий



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ДТП на Закарпатті Фото: zk.npu.gov.ua

Від отриманих тілесних ушкоджень водій помер на місці

У селі Лопушине Закарпатської області у річку перекинулася вантажівка, у результаті чого помер водій. Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

Так, сьогодні, 30 липня, о 01:08, в чергову частину Міжгірського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в річці знаходиться вантажний автомобіль.

«На місце події виїхала слідчо-оперативна група та працівники сектору реагування патрульної поліції. Правоохоронці встановили, що 32-річний мешканець села Лопушине, рухаючись на вантажному автомобілі лісовою дорогою, не впорався з керуванням та перекинувся у річку. Від отриманих тілесних ушкоджень водій помер на місці події», - сказано у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Нагадаємо також, що у понеділок, 29 липня, близько 21:30 на проспекті Перемоги сталася ДТП: біля станції метро «Нивки» вантажівка Mercedes з'їхала з дороги, знесла кілька секцій паркану і зупинилася на газоні.

25 липня в Немирівському районі сталась дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса та вантажівки. В результаті зіткнення загинуло двоє людей, ще двоє травмовані.