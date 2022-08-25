У Маріупольському районі партизани підняли прапор України (відео)

Маріупольська група спротиву привітала з окупації українців з Днем Незалежності

У тимчасово окупованому Нікольському Маріупольського району Донецької області сили спротиву підняли український прапор до Дня Незалежності України. Про це повідомив у телеграмі радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«Спротив Маріуполя. Маріупольский район. с.Нікольське. Сьогодні. Маріупольска група спротиву привітала з окупації Українців та нагадала окупантам, що Маріуполь та Маріупольській район – це Україна!» – зазначив він.

Андрющенко також розмістив відео, на якому видно український стяг.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники викрали з Маріуполя українських дітей. Понад тисячу з них незаконно всиновили в різних регіонах Росії – Тюмені, Іркутську, Кемерово та Алтаю.

Окупанти тим часом займають квартири у вцілілих після їхніх же обстрілів будинках.