Шість місяців великої війни. Як змінилися українці

Свято Незалежності України припало цього року на той самий день, коли минає пів року з початку повномасштабного вторгнення Росії. Здається, що ці дві події нерозривно пов’язані: українці відзначатимуть понад три десятиліття незалежності від Радянського Союзу, залишаючись у стані підвищеної напруги через війку, влаштовану Кремля.

«Це важливий день для всіх нас. А тому цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми повинні усвідомлювати, що можливі жахливі російські провокації та жорстокі удари», – попередив президент України Володимир Зеленський.

Президент РФ Путін, російські еліти та ідеологи, які підтримують його війну, розглядають Україну як штучну державу та невід’ємну частину «руського міра» – реваншистської концепції щодо російських імперських володінь. Є інформація, що Кремль планував військовий парад у центрі Києва після завершення, як він очікував, легкого завоювання. Натомість маємо парад спалених російських танків, що стоять на центральній вулиці столиці, а жителі, розмахуючи українськими прапорами, позують для фотографій.

Київ став фактично неприступним для Кремля після того, як українські військові відбили першу російську атаку на столицю. Українські війська мобілізуються, щоби повернути землі на півдні країни, захоплені раніше російськими окупантами, хоча аналітики передбачають, що попереду буде тривала важка битва. Війна забрала у українського народу багато життів, ресурсів та інфраструктури. Водночас вона продемонструвала розрив між Україною та її більшим сусідом. Перша здобула статус кандидата у Європейський Союз і широку солідарність за кордоном, а друга отримала західні санкції та міжнародну ізоляцію.

Dozens of destroyed Russian tanks are on display in Kyiv, as Ukraine marks six months of Russian invasion — and the anniversary of its independence from Soviet rule. pic.twitter.com/QaeQ7TZm1o