Жителька Білої Церкви продавала школярам наркотичну суміш



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Під час обшуку у жінки поліцейські виявили гранульовану речовину зеленого кольору Фото: Нацполіція

47-річна жінка продавала школярам насвай

В одній зі шкіл Білої Церкви працівники поліції отримали виклик про незрозумілу дивну поведінку учнів старших класів. Як з’ясувалось, школярі вживали насвай – на законодавчому рівні не заборонений наркотик.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час проведення відповідних заходів працівники місцевої поліції спільно з колегами з Управління протидії наркозлочинності встановили особу, яка займається продажем такого «задоволення» дітям.

Нею виявилась 47-річна місцева жителька. В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисниці поліцейські виявили гранульовану речовину зеленого кольору. Вилучений речовий доказ поміщено до спеціального пакету та направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

Поліція з’ясовує шляхи походження вилученої суміші.